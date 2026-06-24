L’Hospitality Forum 2026 accende i riflettori su mercato alberghiero ed eventi

Il futuro del real estate alberghiero e le nuove rotte dell’hotellerie italiana si danno appuntamento a Milano. Mercoledì 1 luglio 2026, dalle 9.30 alle 17.30, l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia ospiterà l’ottava edizione dell’Hospitality Forum, il prestigioso convegno nazionale di riferimento per il comparto turistico-ricettivo, organizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con Castello Sgr. Al centro della giornata ci sarà la presentazione dell’atteso Rapporto 2026 sul mercato immobiliare alberghiero, uno strumento strategico per analizzare lo stato di salute degli investimenti e della redditività del settore in Italia e all’estero.

Il fitto programma dei lavori si aprirà con i saluti di Mario Breglia (presidente di Scenari Immobiliari) e Giampiero Schiavo (Ad di Castello Sgr), seguiti dall’intervento istituzionale del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. Il focus macroeconomico sugli impatti di inflazione e Pil sull’economia del turismo sarà curato da Fabio Fois (Head of Investment Research di Anima SGR), introducendo una serie di tavole rotonde che vedranno confrontarsi i top player del settore:

L’industria turistica italiana: un panel interamente dedicato agli operatori, moderato da Giampiero Schiavo, con la partecipazione dei vertici dei principali gruppi alberghieri e del tour operating, tra cui Luca Boccato (HNH Hospitality), Gabriele Burgio (Alpitour World), Graziano Debellini (TH Resorts) e Marcello Mangia (Mangia’s).

Diamo voce al mercato: una sessione tecnica incentrata sulle valutazioni e sull’operator selection che vedrà a confronto i rappresentanti dei più importanti advisor immobiliari internazionali (CBRE, Cushman & Wakefield, EY, JLL e Savills), coordinati da Francesca Zirnstein (Direttore Generale di Scenari Immobiliari). L’intervento pomeridiano dell’assessore al Turismo e Moda della Regione Lombardia, Debora Massari, farà da preludio ai dati di performance alberghiera illustrati da Rory McDonald (STR).

Asset class e strategie finanziarie: le sfide commerciali e l’evoluzione dell’alto di gamma verranno dibattute nel panel “L’ora della verità per l’hotellerie italiana” (con interventi di Egnazia Ospitalità Italiana, Rocco Forte Hotels e Orient Express La Minerva), seguito da una sessione dedicata ai veicoli d’investimento finanziari che metterà a confronto i manager di Colliers, CDP Real Asset SGR, Invel Real Estate Management, Arrow Global Group e Castello SGR.

In chiusura, i riflettori si sposteranno sulle grandi manifestazioni sportive e di intrattenimento come volano infrastrutturale per le destinazioni urbane e montane. Il panel “Grandi eventi ed entertainment: nuova sfida dell’ospitalità”, moderato da Giovanni Bozzetti (Presidente di Fondazione Fiera Milano), vedrà infatti la partecipazione del Presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli, e del CEO di Milano Cortina 2026, Andrea Varnier.