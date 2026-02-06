Ospitalità e sostenibilità: focus al convegno promosso da Palazzo di Varignana

Palazzo di Varignana ha ospitato il convegno ‘Sostenibilità condivisa: l’ospitalità che restituisce valore al territorio’, una giornata di confronto dedicata al futuro dell’hospitality nel rapporto con l’ambiente, la salute e il territorio. L’iniziativa, promossa da Palazzo di Varignana e organizzata in collaborazione con Travel Hashtag Advisory, ha riunito rappresentanti del mondo accademico, istituzionale e imprenditoriale per riflettere su modelli di sviluppo capaci di coniugare accoglienza, impatto sociale e tutela delle risorse.

Articolato in tre panel tematici e moderato da Nicola Romanelli, fondatore di Travel Hashtag Advisory, il convegno ha approfondito il ruolo dell’agricoltura rigenerativa come primo gesto di ospitalità, la cura del paesaggio e della biodiversità come elementi identitari del turismo contemporaneo, e il benessere inteso come equilibrio tra corpo, mente e ambiente. Al centro del dibattito anche la governance sostenibile, con un focus sul ruolo dell’impresa – alberghiera e agricola – come motore di cambiamento e generazione di valore per le comunità locali.

Il dialogo con le istituzioni ha sottolineato il valore strategico del turismo e dell’agroalimentare per la competitività del Paese e per lo sviluppo dei territori, evidenziando la necessità di politiche e alleanze pubblico-private capaci di accompagnare la transizione verso modelli più sostenibili.

“Il turismo è una leva strategica di sviluppo: per il mondo agricolo rappresenta un’importante integrazione al reddito, mentre per i territori è un moltiplicatore di visibilità e competitività. Per questo, quando parliamo di sostenibilità, non possiamo limitarci a quella ambientale, ma dobbiamo affiancarle anche quella economica e sociale: solo tenendo insieme queste dimensioni, turismo e agricoltura possono davvero fare la differenza”, ha detto Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato.

Tra i contributi, quelli del mondo scientifico e accademico hanno evidenziato l’importanza di un approccio sistemico alla sostenibilità, che tenga insieme dati, salute, produzione agricola e modelli economici. Andrea Guizzardi, professore di Statistica Economica all’Università di Bologna e Presidente del Clust-ER Turismo Emilia-Romagna ha richiamato l’attenzione sul valore delle attività di ricerca applicate alla sostenibilità, inclusa la sua dimensione sociale, sottolineando come dati e innovazione rappresentino oggi strumenti imprescindibili per orientare decisioni più consapevoli e responsabili nel settore turistico.

Il confronto con gli operatori dell’hospitality ha invece restituito esperienze concrete di integrazione tra accoglienza, filiera corta, benessere e innovazione.

Hanno partecipato inoltre al convegno: Marco Panieri, sindaco di Imola e Presidente ANCI Emilia-Romagna; Roberto Ricci Mingani, Direttore Generale della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro e Imprese della Regione Emilia-Romagna; Agostino Scialfa, Presidente Filiera Turismo e Cultura Confindustria Emilia Area Centro; Annamaria Colao (contributo video), Vicepresidente del Consiglio superiore di Sanità; Patrizia Tassinari, Prof.ssa ordinaria Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari UNIBO; Maria Letizia Petroni, Prof.ssa associata Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche UNIBO; Paolo Tedeschi, Managing Director HSL Hospitality; Clara Gasparri, People & Culture Manager Four Seasons Hotels and Resorts, Domenico Scordari, CEO & Founder Naturalis Bio Resort; Massimiliano Sisto, giornalista settore health; Cinzia Galletto, giornalista ed esperta di turismo del benessere.