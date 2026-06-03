RateHawk, focus sulla trasformazione dei viaggi nel prossimo decennio

RateHawk, piattaforma B2B per la prenotazione di hotel, voli e transfer, organizzerà RateHawk Futurecast, uno speciale evento online legato ai festeggiamenti del suo 10° anniversario. L’evento riunirà i massimi dirigenti di RateHawk e i principali stakeholder del settore per riflettere sui fattori chiave che plasmeranno il mondo del turismo nei prossimi dieci anni e di come le aziende del settore possano adattarsi per rimanere competitive. L’evento si svolgerà online il 23 giugno 2026 ed è già possibile iscriversi gratuitamente.

Durante l’evento i relatori analizzeranno le principali tendenze del settore individuate in uno studio condotto da RateHawk in collaborazione con Phocuswright, un importante Centro Studi specializzato in ricerche di mercato nel settore del turismo e dell’ospitalità. Tra gli argomenti trattati figureranno l’evoluzione dei comportamenti dei consumatori, la crescente influenza dei social media sui canali di distribuzione, il ruolo in continua trasformazione delle agenzie di viaggi nei flussi di lavoro automatizzati e non, la crescente importanza delle partnership API alla base delle strategie di espansione, oltre ad altri temi interessanti.

Tra i relatori vi sono i dirigenti di RateHawk, oltre a esperti provenienti da agenzie di viaggi online, network di agenziei, catene alberghiere internazionali, e aziende tecnologiche di prim’ordine. Il programma prevede una chiacchierata informale con Felix Shpilman, AD di Emerging Travel Group, e una tavola rotonda con esperti del settore, moderata da Matthew Parsons, giornalista esperto di tecnologia per il turismo e collaboratore di PhocusWire.

“Nel 2026 RateHawk festeggia 10 anni di crescita in un settore che ha vissuto continui cambiamenti. Guardando al futuro, siamo convinti che i prossimi dieci anni saranno ancora più ricchi di trasformazioni e che i cambiamenti avverranno sempre più rapidamente di anno in anno. In tutto il settore del turismo le aziende si trovano ad affrontare nuove sfide, aspettative crescenti e una necessità sempre più impellenti di adattarsi rapidamente. Insieme a Futurecast abbiamo voluto creare uno spazio in cui i leader del settore possano confrontarsi apertamente su questi cambiamenti, condividere le loro esperienze e riflettere su cosa sia necessario per creare aziende resilienti e pronte ad affrontare il futuro”, ha detto Astrid Kastberg, Managing Director di RateHawk.

L’evento sarà accessibile a tutti gli iscritti tramite il link. Il programma dettagliato e i nomi degli esperti del settore che parteciperanno alla discussione saranno resi noti a breve.