Msc, Alessandro Locatelli è il nuovo AD di Slam

13 Febbraio 2026, 12:08

Il CdA di SLAM.COM S.p.A., riunitosi sotto la presidenza di Enrico Chieffi, ha nominato Alessandro Locatelli quale nuovo AD della società, confermando nel contempo Chieffi nella carica di presidente dell’azienda e conferendogli un incarico specifico per lo sviluppo delle attività di partnership di MSC Cruises nel mondo vela-mare.

Alessandro Locatelli, 55 anni, vanta una consolidata esperienza in diverse società del settore abbigliamento premium, sport e moda. Ha lavorato in Italia e all’estero, ricoprendo posizioni apicali quale CEO e General Manager in aziende come Rossignol Apparel, Pierre Balmain e Gruppo Ittierre.

A seguito dell’acquisizione di SLAM da parte di MSC Cruises, avvenuta a ottobre del 2025, proseguono quindi il percorso di rafforzamento manageriale e gli investimenti nell’iconico marchio italiano, fondato a Genova nel 1979, con l’obiettivo di rafforzarne ulteriormente la reputazione, il posizionamento di mercato e la leadership nei settori della vela, dello yachting e dell’abbigliamento tecnico-sportivo.

L’indirizzo strategico generale, reso noto al momento dell’acquisizione, prevede che SLAM continui a sviluppare le proprie attività tradizionali, creando inoltre una nuova divisione professionale, dedicata al settore business-to-business, che prevede tra l’altro la realizzazione di uniformi e di abbigliamento per le società del Gruppo MSC. Questo permetterà di valorizzare ulteriormente l’esperienza tecnica e l’eccellenza del design sviluppati dalla società genovese, preservando nel contempo la forte identità del marchio, il suo focus e la sua storia di successo nell’abbigliamento tecnico-sportivo.

“Siamo felici e orgogliosi di avere acquisito SLAM, icona del Made in Italy sportivo nel mondo, e ci stiamo impegnando attivamente nello sviluppo della società. Rientrano in tale percorso di crescita l’arrivo di Alessandro Locatelli quale nuovo Amministratore Delegato, al quale formulo i migliori auguri di buon lavoro, e la conferma di Enrico Chieffi nel ruolo di presidente”, ha detto Dichiarazione di Pierfrancesco Vago, presidente Esecutivo della Divisione Crociere del Gruppo MSC.

Alessandro LocatelliEnrico Chieffimsc cruisesSLAM.COM S.p.A Nautica
Resta sempre aggiornato sul mondo del turismo!
Registrati gratuitamente e scegli le newsletter che preferisci: ultime news, segnalazioni degli utenti, notizie locali e trend di turismo. Personalizza la tua informazione, direttamente via email.
Iscriviti ora
seguici sui social

Articoli Correlati