Transfeero si espande in Cina tra hub emergenti e città strategiche

Transfeero, piattaforma internazionale specializzata in transfer privati, annuncia una significativa espansione del proprio network in Cina, introducendo una serie di nuove destinazioni aeroportuali distribuite tra le principali aree economiche del Paese. Si tratta di Hangzhou (HGH), Nanjing (NKG), Ningbo (NGB), Xiamen (XMN), Chengdu (CTU), Chongqing (CKG), Wuhan (WUH), Xi’an (XIY), Zhengzhou (CGO), Changsha (CSX), Guangzhou (CZX), Haikou (HAK) e altre città strategiche.

Questa espansione consente a Transfeero di offrire un servizio sempre più capillare in un mercato caratterizzato da forte dinamismo, complessità operativa e crescente domanda di soluzioni di

mobilità affidabili e prenotabili in anticipo. L’espansione in Cina rappresenta anche una prova concreta della capacità dell’azienda di operare in mercati complessi, dove la varietà geografica, la scala e le differenze locali richiedono un approccio flessibile ma strutturato.

“Per molto tempo il viaggio internazionale è stato raccontato attraverso un numero limitato di grandi città. Oggi questa visione non è più sufficiente – afferma Antonino Werner Testa, CEO di Transfeero – I flussi reali si stanno spostando verso una rete più ampia di destinazioni, spesso meno visibili ma estremamente rilevanti per business, industria e mobilità globale. Con questa espansione in Cina vogliamo rispondere a questa evoluzione concreta, offrendo un servizio che renda il viaggio più semplice non solo nei grandi hub, ma anche dove oggi si generano nuove opportunità”.