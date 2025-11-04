L’ospitalità italiana conquista gli Awards for Excellence 2026

Gli Awards for Excellence 2026 di Condé Nast Johansens hanno nuovamente celebrato l’eccellenza italiana nel settore dell’ospitalità di lusso, premiando strutture di altissimo livello in nove categorie di prestigio.

Tra i vincitori si distinguono Al Molo Cinque in Lombardia, riconosciuto come Miglior Esperienza Romantica grazie al suo ambiente raffinato e suggestivo, e Locanda al Colle in Toscana, Miglior Piccola Proprietà Esclusiva, simbolo di una calda ospitalità immersa nella tradizione toscana. Villa Sparina Resort, in Piemonte, è stato premiato per la Migliore Esperienza Culinaria, offrendo un viaggio gastronomico ricco di sapori autentici e raffinati, mentre Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo, in Sicilia, si è distinto come Location d’Eccellenza per Matrimoni, Feste e Celebrazioni, grazie a un perfetto connubio tra tradizione locale, lusso e attenzione ai dettagli.

Gli Awards for Excellence 2026 hanno inoltre valorizzato l’eccellenza italiana nel campo del benessere e delle spa, con cinque riconoscimenti di grande rilievo. L’ADLER Spa Resort SICILIA, Migliore Destinazione Spa; il Rosapetra Spa Resort, in Veneto, ha ricevuto il premio per il Miglior Menu Trattamenti; Palazzo di Varignana Resort & Villas ha ottenuto il Readers’ Spa Award.

Ecco l’elenco delle categorie e delle nomination per l’area Europe e Mediterraneo degli Awards for Excellence 2026:

Best New Hotel: Atlis Porto Hotel (Portogallo)

Best Recently Renovated Property: Tivoli La Caleta Tenerife Resort (Spagna)

Best for Romance: Al Molo Cinque (Italia)

Best Service: BAYOU Villas (Turchia)

Best House, Villa or Serviced Apartment: Amavia Collection, Villa Gaȉa (Francia)

Best Small & Exclusive Property: Locanda al Colle (Italia)

Best Value Experience: Cases De Son Barbassa (Spagna)

Best Breakfast: Peterc Vineyard Estate (Slovenia)

Best Restaurant: Largo do Paço at Casa da Calçada (Portogallo)

Best Dining Experience: Villa Sparina Resort (Italia)

Best Bar: Rooftop Terrace at El Princep (Portogallo)

Best Waterside Hotel: El Vicenç de la Mar (Spagna)

Best Urban Hotel: The Rebello (Portogallo)

Best Hotel Spa: Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden (Spagna)

Best Countryside Hotel: Naturhotel Forsthofgut (Austria)

Best for Families: Royal Hideaway Corales Resort Suites at Royal Hideaway Corales Resort (Spagna)

Best Immersive Experience: Quinta da Casa Branca (Portogallo)

Best for Weddings, Parties & Celebrations: Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo – LUXURY WINE RESORT (Italia)

Best Pet Friendly: Sobreiras Alentejo Country Hotel (Portogallo)

Best for Meetings & Events: Grande Real Villa Itália Hotel & Spa (Portogallo)

Best for Green Practices & Sustainability: Gandum Village – Conscious Boutique Hotel (Portogallo)

Readers’ Award: Bahia del Duque (Spagna)

Best New Spa: ZEM Wellness Clinic Altea (Spagna)

Best Recently Renovated Spa: Der Böglerhof pure nature spa resort (Austria)

Best Destination Spa: ADLER Spa Resort SICILIA (Italia)

Best Spa Experience: Gardena Grödnerhof Hotel & Spa (Italia)

Best Treatment Menu: Rosapetra Spa Resort (Italia)

Best Spa Facilities: Parkhotel Egerner Höfe (Germania)

Best Spa Weekend: Le Couvent des Minimes, un Hôtel & Spa L’Occitane en Provence (Francia)

Best Value Spa: ZillergrundRock Luxury Mountain Resort (Austria)

Best Spa Nutrition & Dining: Lucia Magnani Health Clinic (Italia)

Best Yoga Programme: Palasiet Wellness Clinic & Thalasso (Spagna)

Best Wellness Programme: Park Igls Medical Spa Resort (Austria)

Readers’ Spa Award: Palazzo di Varignana Resort & Villas (Italia)