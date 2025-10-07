20 i finalisti italiani degli Awards for Excellence 2026
07 Ottobre 2025, 12:00
Condé Nast Johansens, guida di riferimento per viaggi di lusso, ha reso noti i finalisti degli Awards for Excellence 2026, il premio che celebra le migliori strutture alberghiere presenti nelle guide e sul sito ufficiale. La selezione si basa su tre criteri fondamentali: i voti online, il feedback diretto degli ospiti e le valutazioni dei Local Experts. Le votazioni resteranno aperte fino al 20 ottobre 2025 sul sito www.condenastjohansens.com/awards. I vincitori saranno annunciati lunedì 3 novembre 2025 durante una cena di gala al Kimpton Fitzroy London Hotel a Londra.
L’Italia si distingue anche quest’anno con una presenza rilevante tra i finalisti, confermando il suo ruolo di protagonista nell’ospitalità di eccellenza.
Ecco l’elenco delle categorie e delle nomination per l’area Europe e Mediterraneo degli Awards for Excellence 2026:
- Best New Hotel: Atlis Porto Hotel (Portogallo), Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa (Italia), Royal Hideway CoralesVillas (Spagna)
- Best Recently Renovated Property: Palacio Gran Vià, A Royal Hideway Hotel (Spagna), Solar Dos Cantos Botanic House & Garden (Portogallo), Tivoli La CaletaTenerife Resort (Spagna)
- Best for Romance: Al Molo Cinque (Italia), Château Eza (Francia), Estoril Vintage Hotel (Portogallo)
- Best Service: BAYOU Villas (Turchia), Bonzoe Suites & Villa (Grecia), Villa Spalletti Trivelli (Italia)
- Best House, Villa or Serviced Apartment: Amavia Collection, Villa Gaȉa (Francia), Elysian Villa (Grecia), Palazzo Morosini degli Spezieri (Italia)
- Best Small & Exclusive Property: Hotel Villa Mahal (Turchia), Le Cachet – Luxury Hideway (Austria), Locanda al Colle (Italia)
- Best Value Experience: Cases De Son Barbassa (Spagna), Hotel Petrus (Italia), Pino di Loto Boutique Bed and Breakfast (Grecia)
- Best Breakfast: Hospes Infante Safres Porto (Portogallo), Peterc Vineyard Estate (Slovenia), Santiago de Alfama – Boutique Hotel (Portogallo)
- Best Restaurant: Casa da Calçada (Portogallo), Epoque Hotel (Romania), Santa Catalina, A Royal Hodeway Hotel (Spagna)
- Best Dining Experience: Forte de Gaia, Autograph Collection (Portogallo), Villa Abbondanzi Resort (Italia), Villa Sparina Resort (Italia)
- Best Bar: Athina Luxury Suites (Grecia), El Princep (Portogallo), Madrigale Panoramic, Lifestyle & Soulful Hotel (Italia)
- Best Waterside Hotel: El Vicenç de la Mar (Spagna), Gabbiano Azzurro Hotel & Suites (Italia), The Albatroz Hotel (Portogallo)
- Best Urban Hotel: Palacio de Atocha by CoolRooms Hotels (Spagna), The Rebello (Portogallo), Verride Palácio de Santa Catarina (Portogallo)
- Best Hotel Spa: Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden (Spagna), Palácio Estoril Hotel Golf & Wellness (Portugallo), Palazzo di Varignana Resort & Villas (Italia)
- Best Countryside Hotel: Golfo dei Poeti Relais & SPA (Italia), Naturhotel Forsthofgut (Austria), Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel (Portogallo)
- Best for Families: Cornelia Diamond Golf Resort & Spa (Turchia), Royal Hideaway Corales Resort (Spagna), Is Cheas luxury boutique hotel & wine farm (Italia)
- Best Immersive Experience: Castle Elvira (Italia), Quinta da Casa Branca (Portogallo), Terra Nostra Garden Hotel (Portogallo)
- Best for Weddings, Parties & Celebrations: Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo – LUXURY WINE RESORT (Italia), Hostal De La Gavina (Spagna), Castello del Monsignore (Italia)
- Best Dog Friendly: Castello Dal Pozzo Resort (Italia), Dream Guincho (Portogallo), Sobreiras Alentejo Country Hotel (Portogallo)
- Best for Meetings & Events: Grande Real Villa Itália Hotel & Spa (Portogallo), Hotel Casa Fuster (Spagna), Parco dei Principi Grand Hotel & Spa, Rome (Italia)
- Best for Green Practices & Sustainability: Cascioni Eco Retreat (Italia), Country House Villadorata (Italia), Gandum Village – Conscious Boutique Hotel (Portogallo)