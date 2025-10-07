20 i finalisti italiani degli Awards for Excellence 2026

Condé Nast Johansens, guida di riferimento per viaggi di lusso, ha reso noti i finalisti degli Awards for Excellence 2026, il premio che celebra le migliori strutture alberghiere presenti nelle guide e sul sito ufficiale. La selezione si basa su tre criteri fondamentali: i voti online, il feedback diretto degli ospiti e le valutazioni dei Local Experts. Le votazioni resteranno aperte fino al 20 ottobre 2025 sul sito www.condenastjohansens.com/awards. I vincitori saranno annunciati lunedì 3 novembre 2025 durante una cena di gala al Kimpton Fitzroy London Hotel a Londra.

L’Italia si distingue anche quest’anno con una presenza rilevante tra i finalisti, confermando il suo ruolo di protagonista nell’ospitalità di eccellenza.

Ecco l’elenco delle categorie e delle nomination per l’area Europe e Mediterraneo degli Awards for Excellence 2026: