Santanchè apre TTG: 200 eventi e 75 Paesi ospiti

Hanno appena aperto i battenti alla Fiera di Rimini TTG Travel Experience e ‘InOut The Contract Community’, i due appuntamenti organizzati da Italian Exhibition Group (Ieg). Circa 2.700 brand espositori, oltre 1.000 buyer esteri provenienti da 75 Paesi – tra cui Stati Uniti, Canada, Germania, Gran Bretagna, Sud America, India e Cina – e 66 startup. Ma soprattutto oltre 200 eventi con più di 400 voci in sette arene. Attesi la ministra del Turismo Daniela Santanchè, il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, Alessandra Priante, presidente dell’Enit, Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, Roberta Frisoni, assessora al Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna. Domani, govedì 9 ottobre, è prevista la presenza anche del vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

Anche quest’anno il tema dell’innovazione è al centro del programma: si parte dall’incontro “Quello che l’IA non sa fare” fino al neuro pricing e alle strategie psicologiche per dare nuovo valore ai prezzi. La trasformazione del turismo passa anche dalle persone che lo vivono e lo gestiscono. Non basta innovare con tecnologia e nuovi modelli di business: servono competenze aggiornate. È in questo scenario che trova spazio il panel “C’è un tempo nuovo per il turismo?” organizzato da Simtur, Bocconi, Unigenova, Campus University e Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

A tutta sostenibilità i due eventi di Isnart “Indicatori di Futuro. Misurare la sostenibilità per una Nuova Era del turismo” e di Legambiente “Cartoline dal passato e dal presente: parchi eolici, miniere e siti produttivi”. Non mancherà nella città regina delle spiagge anche un importante focus sul mare sia per quanto riguarda il turismo nautico sia per quanto riguarda l’andamento stagione balneare, i cambiamenti climatici e le strategie per il futuro sostenibile delle coste e la spinosa questione delle concessioni balneari inclusi indennizzi e proroghe al 2027. Molti i dibattiti sull’argomento e a quello organizzato da Sib-Confcommercio e Fiba-Confesercenti ‘Un futuro per la balneazione attrezzata italiana’ giovedì 9 ottobre.



Tra gli altri temi caldi non poteva mancare l’overtourism con il corso di formazione-convegno organizzato da Italian Travel Press sul fatto che le grandi città d’arte soffrono gli effetti dell’overtourism, mentre i borghi e l’Italia minore di undertourism e sono una risorsa straordinaria ancora da valorizzare pienamente.

C’è poi l’enogastronomia con il rapporto Fipe su come la ristorazione possa trainare l’economia delle destinazioni e il Travel Food Award 2025 con cui il Gist celebra le voci del cibo come strumenti di dialogo, inclusione e sostenibilità. Coldiretti, Enit, Consorzio Birra Italiana e Fca-Tn animano il talk “Il risveglio dell’Italian Countryside”, un viaggio tra territori rurali, paesaggi d’acqua e luci naturali. E poi in un Paese come l’Italia viaggiare può e deve essere un atto artistico: Michelangelo Pistoletto e la Fondazione Cittadellarte presentano il “Terzo Paradiso” e riflettono sul legame tra arte e turismo.