3 new entry nella squadra di Travel Friends

Travel Friends, TO specializzato esclusivamente nel mercato B2B, annuncia un significativo e strategico ampliamento della propria struttura commerciale. Con l’ingresso di tre nuovi Sales Representative, la squadra si arricchisce per garantire un supporto ancora più efficace, costante e proattivo alle agenzie di viaggio partner in tutto il Paese. L’iniziativa rientra pienamente nella strategia aziendale volta al consolidamento del business e al rafforzamento del legame con la distribuzione, confermando la centralità del ruolo dell’agente di viaggio.

I nuovi professionisti che si uniscono al team sono figure di spicco con una comprovata esperienza nel settore turistico: Carlotta Soli per l’area Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino; Patrik Bonomo per l’area Triveneto (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige); Roberto Carone per le regioni Puglia e Basilicata.

“L’inserimento di Carlotta, Patrik e Roberto è un ulteriore passo nel nostro percorso di potenziamento e nella nostra missione B2B,” dichiara Luca Riminucci, Managing Director di Travel Friends. “Abbiamo costruito un team di professionisti di alto livello per non solo presidiare al meglio il territorio, ma soprattutto per offrire alle agenzie di viaggio un partner sempre più presente e competente. Crediamo fermamente che la prossimità fisica si traduca in un valore aggiunto tangibile: consulenza, formazione e supporto concreto per la crescita del loro business quotidiano.”

Il rafforzamento della squadra riflette la volontà di Travel Friends di investire sulla relazione umana e sulla consulenza diretta, elementi imprescindibili per supportare le agenzie in un mercato in continua evoluzione e sempre più esigente.

“Le agenzie di viaggio sono il nostro unico canale di vendita, e il successo del loro lavoro è il nostro primo obiettivo. Con una squadra in continuo ampliamento e distribuita strategicamente, possiamo garantire un touchpoint ancora più frequente e di qualità. Siamo pronti a intercettare le esigenze del mercato in tempo reale, offrendo formazione mirata, strumenti all’avanguardia e soluzioni ad hoc. Diamo un caloroso benvenuto ai nuovi Sales Representative e siamo entusiasti di lavorare insieme, tutti uniti, per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi”, ha detto Gianluca Propoli, Head of Sales di Travel Friends.

Travel Friends continua così a investire nel futuro del turismo intermediato B2B, rafforzando la sua rete per un supporto ancora più efficace e capillare in ogni regione d’Italia.