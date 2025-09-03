Al via i ‘Saldi d’Inverno’ di Club Med: sconti fino a 700 euro a persona

Club Med propone un’offerta da non perdere: fino a 700 euro di riduzione a persona. Il periodo di consumo è ampio e include autunno e inverno 2025 e la prossima primavera. Che si viaggi in famiglia, in coppia o con gli amici, al mare o in montagna, Club Med offre tutto il necessario per vivere un soggiorno senza pensieri: dai Kids Club per bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni, allo skipass e fino a 25 ore di lezioni di sci o snowboard con istruttori certificati nei Resort in montagna, tutto è incluso nel prezzo, per una vacanza rilassante e ricca di attività. In più, i bambini soggiornano gratuitamente fino ai 6 anni nei Resort al mare e fino ai 4 anni nei Resort in montagna.

Resort sulle piste, lezioni e skipass incluse per la migliore vacanza sulla neve

Club Med Pragelato Sestriere (Italia)

Posizionato a 1.600 m di altitudine, Club Med Pragelato Sestriere un affascinante borgo di piccoli chalet in legno situati nel comprensorio sciistico della Vialattea che comprende 400km di piste da sci, escursioni in ciaspole per principianti ed esperti. E dopo una giornata sulle piste, un po’ di relax nella sauna finlandese per poi cenare e gustare specialità di montagna nei ristoranti del Resort dove la cucina è eccezionale.

Club Med Serre Chevalier (Francia)

Questo Resort incantevole si trova nelle soleggiate Alpi del Sud alle porte dei parchi naturali degli Ecrins e del Queyras. Con 300 giorni di sole all’anno, è il luogo ideale per i principianti, gli sciatori esperti ma anche per gli appassionati di cultura che possono esplorare il patrimonio della valle di Briançon e le terme di Monêtier, Ideale per le famiglie, offre Kids Club a partire dai 4 mesi di età. Un Resort a 1.400 m (con impianti che arrivano fino a 2.800 m) con pendii dolci perfetto per chi sta imparando a sciare. Da non perdere l’après-ski sulla terrazza con musica e prelibatezze.

Mete lungo raggio, per scappare dal freddo

Maldive in famiglia

Club Med Kani si affaccia su due chilometri di spiagge bianche, abbracciate dalle mille sfumature turchesi dell’Oceano Indiano. Qui, ogni momento è un invito a vivere il paradiso: che sia un’uscita snorkeling nella laguna, una nuotata seguita da piatti tipici maldiviani, una cena sotto le stelle, momenti di relax in un atollo privato o i trattamenti rigeneranti nella Club Med Spa by Mandara, ogni esperienza è pensata per rendere il soggiorno indimenticabile. I bambini possono soggiornare a partire dai sei mesi, per una vacanza in famiglia nella destinazione più desiderata dagli italiani.

Seychelles

Nel cuore dell’arcipelago delle Seychelles e di un parco marino nazionale protetto, l’isola privata di Sainte Anne ospita un Resort unico: Club Med Exclusive Collection Seychelles per vivere una vacanza in totale armonia con la natura: tra un tuffo e una passeggiata in spiaggia, incontrerai le tartarughe che vivono in questo Resort e affascinano adulti e bambini. Il Premium All Inclusive Club Med propone una miriade di attività tra cui trekking, immersioni, yoga per genitori e bambini, kayak e padel.

Turks and Caicos, sulla spiaggia più bella del mondo

Club Med Turkoise si trova a Grace Bay, premiata spiaggia più bella del mondo. Il Resort, per soli adulti, offre una cornice meravigliosa per chi desidera disconnettersi davvero tra immersioni, musica dal vivo e deliziosi frullati freschi direttamente sulla spiaggia o nella piscina a sfioro.

A poche ore di volo

Marbella tutto l’anno

Club Med Magna Marbella è la destinazione perfetta per una fuga tutto l’anno, tra sole, relax e cultura andalusa. Immerso in un parco lussureggiante ai piedi della Sierra Blanca, offre sport, benessere e gastronomia mediterranea a due passi dal mare. Un’oasi di energia e tranquillità, ideale in ogni stagione. È il paradiso per gli amanti di padel e tennis, con campi, attrezzatura e lezioni di gruppo incluse.

La magia del Marocco

Club Med Marrakech La Palmeraie è un’oasi di eleganza tra i colori e i profumi del Marocco, immersa in un palmeto secolare. Ideale per una fuga tra cultura, benessere e scoperta, offre esperienze autentiche tra hammam, golf, escursioni nel deserto e sapori locali. Con Spazio Exclusive Collection per il massimo di privacy ed eleganza.