Alidays presenta ‘Dicembre in Viaggio’, landing ispirazionale

Anticipare i tempi, stimolare il mercato, coinvolgere le agenzie in un momento dell’anno in cui la domanda tende a rallentare: con questo obiettivo Alidays presenta ‘Dicembre in Viaggio’, una landing page interamente dedicata alle partenze dell’ultimo mese dell’anno.

La pagina nasce come strumento di ispirazione per le agenzie partner, con l’intento di offrire contenuti pronti da condividere con i propri clienti e iniziare a generare interesse verso viaggi ed esperienze uniche, pensate per un periodo in cui il desiderio di partire si carica di aspettative, emozioni e voglia di scoperta.

Non si tratta solo di una serie di proposte, ma di un vero e proprio hub creativo, ricco di spunti, prodotti e combinazioni curate dai Destination Manager di Alidays per soddisfare target differenti: dalle famiglie alle coppie, dagli honeymooners ai viaggiatori esperienziali. Dalle atmosfere magiche del Natale a New York ai tramonti di Cape Town, dai deserti d’inverno alle isole dell’Oceano Indiano, ogni proposta è arricchita da esperienze su misura, pensate per rendere il viaggio indimenticabile.

La landing è stata costruita con l’idea di offrire agli agenti uno strumento che possa ispirare, motivare e avviare consulenze anche in un periodo normalmente considerato meno attivo, come agosto.

Chi vende sogni, non può fermarsi d’estate: i desideri nascono in ogni momento, e bisogna essere pronti a intercettarli. E prenotando tra il 28 luglio e il 31 agosto una delle proposte pubblicate sulla landing page, i viaggiatori avranno in omaggio un’esperienza esclusiva per rendere il viaggio ancora più speciale.

La landing ‘Dicembre in Viaggioì è già accessibile e rappresenta il punto di partenza per spingere le partenze invernali con un grande valore aggiunto.