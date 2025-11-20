Alpitour coinvolge le adv nell’impegno per la parità di genere

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Alpitour SpA conferma e rafforza il proprio percorso in ambito D&I, ottenendo il rinnovo della certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere.

Inoltre, Alpitour SpA sceglie quest’anno di coinvolgere attivamente la rete distributiva: in occasione del 25 novembre, infatti, oltre 5.000 agenzie di viaggio partner riceveranno una locandina dedicata, da esporre come segno concreto di adesione e consapevolezza. Per ogni viaggio prenotato in questa giornata, inoltre, Alpitour SpA effettuerà una donazione di dieci euro alla Fondazione Una Nessuna Centomila, con cui già collabora a sostegno dei centri antiviolenza.

A supporto dell’iniziativa, le Agenzie di Viaggio avranno accesso a materiali di formazione e approfondimento sulla piattaforma di prenotazione Easybook, sviluppati anche in collaborazione con Valore D, partner di Alpitour SpA nel promuovere l’inclusione come fattore competitivo per la crescita. Insieme, infatti, le due realtà hanno ideato contenuti pensati per accompagnare il percorso di sensibilizzazione e dare visibilità a un messaggio che riguarda tutte e tutti.

Inoltre, Alpitour SpA installerà una panchina rossa presso le sedi di Torino, Milano, Pesaro e Roma con il marchio registrato da Stati Generali delle Donne HUB. Ognuna riporterà il numero verde nazionale gratuito contro la violenza e lo stalking, 1522, e il gesto antiviolenza, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare ulteriormente tutte le persone sull’esistenza di questi strumenti di supporto e aiuto.