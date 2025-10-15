Bluvacanze integra HeyLight tra i sistemi di pagamento

Bluvacanze.it amplia le opzioni di pagamento disponibili sulla sua piattaforma online e annuncia l’integrazione di HeyLight, la suite di soluzioni di pagamento e di credito di Compass Banca S.p.A. con proposte per il Travel.

Con HeyLight, i viaggiatori possono suddividere l’importo fino a 5.000 euro in un massimo di 12 rate, con la prima posticipata di 30 giorni e possibilità di addebito su conto corrente o carta di credito/debito. Il tutto in pochi click.

Bluvacanze.it amplia la scelta di soluzioni di pagamento digitali offrendo da oggi un ventaglio completo che con HeyLight spazia dal finanziamento al Buy Now Pay Later (BNPL) sia in negozio sia dall’APP Blu&cluB. Quest’ultima è scaricabile attraverso gli stores di Apple e Google e intorno ad essa si sta formando una community di viaggiatori fidelizzati, che beneficiano di contenuti esclusivi di prodotto e di intrattenimento nel settore dei viaggi e vacanze. Grazie a questo ecosistema, la piattaforma permette pagamenti facili e sicuri, oltre alla gestione completamente digitale delle pratiche di viaggio.

“La collaborazione con Bluvacanze ci consente di offrire HeyLight in modo integrato e multicanale e rafforza la nostra presenza nel settore Travel, dove secondo la nostra ultima ricerca più di un italiano su quattro avrebbe voluto pagare un po’ per volta le vacanze. La flessibilità della nostra soluzione si traduce in un’esperienza altamente personalizzabile: il cliente può scegliere numero di rate, importo, modalità di addebito e canale. Un approccio pensato per viaggiatori e viaggiatrici smart, che desiderano vivere le proprie vacanze in totale libertà, anche di acquisto”, ha detto Luca Lambertini, Direttore HeyLight, Compass Banca.

“Offrire più soluzioni di pagamento digitale agli utenti è un must sia nel retail sia nei servizi online, per motivi che combinano esperienza del cliente, efficienza aziendale e sicurezza – commenta Marco Orlandi, Chief Digital Consumer Experience Officer del Gruppo Bluvacanze – Le nostre priorità sono di fidelizzare, ridurre le frizioni nell’acquisto, ampliare i target e infondere fiducia e percezione di sicurezza. Secondo i report sulla user experience dell’e-commerce e dei pagamenti digitali, oltre il 70% dei carrelli online viene abbandonato e uno dei motivi è proprio la mancanza del metodo di pagamento preferito.