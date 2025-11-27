CaboVerdeTime lancia il suo calendario dell’avvento digitale

Nel mese di dicembre, l’Isola di Sal diventerà protagonista di una nuova accattivante iniziativa digitale: CaboVerdeTime, infatti, annuncia il lancio del suo primo ‘calendario dell’avvento online’, un format pensato per coinvolgere distribuzione e potenziali clienti attraverso un’iniziativa che unisce contenuti di valore e opportunità commerciali.

Dal 1° al 25 dicembre (il 25 ci sarà un ‘Super Premio’), registrandosi attraverso una landing page dedicata, si riceverà un link che consentirà di accedere a una finestra virtuale. Al suo interno, una curiosità sull’isola e un vantaggio esclusivo: sconti su hotel, escursioni ed esperienze selezionate, con l’obiettivo di offrire un racconto quotidiano che sia allo stesso tempo formativo e funzionale allo sviluppo del business, nonché al posizionamento del brand.

In un momento in cui la comunicazione digitale richiede creatività e concretezza, questo nuovo strumento conferma l’approccio distintivo di CaboVerdeTime: promuovere la destinazione con una narrazione autentica, costruita su conoscenza diretta del territorio e un prodotto composito e vario, messi al servizio del mercato turistico italiano.

“L’apprezzamento espresso dalla distribuzione nei confronti del nostro prodotto ci ha spinti a introdurre un’iniziativa pensata proprio per il periodo natalizio. Con questo calendario digitale vogliamo aumentare la visibilità della programmazione in tutte le sue sfaccettature e offrire al trade un ulteriore strumento di incentivazione alle prenotazioni, integrando informazione commerciale e racconto della destinazione in modo semplice, dinamico e immediatamente fruibile”, commenta Pietro Dusi, Responsabile Commerciale e Vendite di CaboVerdeTime.