Club Med lancia i Saldi Primavera-Estate 2026, per una vacanza Premium All Inclusive

Club Med lancia i Saldi Vacanze Primavera-Estate 2026, un’occasione esclusiva per programmare in anticipo la prossima vacanza e vivere un soggiorno in uno dei Resort Club Med con la formula Premium All Inclusive, di cui il brand è pioniere.

Fino al 3 febbraio sarà possibile prenotare viaggi fino al 27 novembre 2026 e approfittare di riduzioni fino a 700 euro a persona. E per le famiglie c’è un vantaggio in più che fa davvero la differenza: i bambini soggiornano gratis fino a 6 anni nei Resort di mare e montagna durante l’estate e fino a 4 anni nei Resort neve, rendendo la vacanza ancora più accessibile e senza pensieri.