Club Med, vendite estate 2026 a +17%: successo per il Sudafrica

Registrano già un aumento del 17% i risultati di Club Med relativi all’apertura vendite per l’estate 2026, tenutasi dal 14 al 17 ottobre. Un trend che conferma come gli italiani si sentano rassicurati dall’offerta All Inclusive di Club Med e sempre più propensi a prenotare con anticipo per garantirsi la migliore esperienza al miglior valore.

Tra le destinazioni più scelte dagli italiani spicca la novità di Club Med South Africa Beach & Safari, apertura a luglio 2026, che combina il mare sull’Oceano Indiano della costa di Durban con un’esperienza naturalistica alla scoperta dei Big 5 nel KwaZulu-Natal. Questo Resort segna una novità assoluta nel panorama dell’offerta in Sudafrica: non solo sarà il primo Resort Premium All Inclusive del Paese, ma il mix spiaggia e safari rappresenta un concept unico che conferma lo spirito pionieristico di Club Med.

Ottime performance anche per le mete del Mediterraneo, come Cefalù in Sicilia (+80% rispetto allo scorso anno in business value), Gregolimano in Grecia e la Turchia con i Resort di Bodrum e Palmiye, destinazioni accessibili senza passaporto. Restano tra i preferiti degli italiani anche i viaggi a lungo raggio, con una crescita significativa per Bali (+565%), insieme alle Seychelles e a Turks & Caicos.

Molto bene anche la montagna d’estate, che registra una crescita del 26% rispetto all’apertura vendite dello scorso anno. In questo segmento, la novità più importante per la prossima stagione sarà il ritorno di Pragelato Sestriere, nel comprensorio della Vialattea, con nuovi spazi dedicati alle famiglie per una vacanza all’insegna della natura e attività incluse come trekking e mountain bike.