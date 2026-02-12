Con il nuovo Going.it la navigazione diventa modulare e suggestiva

Going.it è online in una versione completamente rinnovata, con una nuova homepage pensata per accompagnare l’utente nella fase iniziale del viaggio: quella dell’ispirazione. Il restyling segna un cambio di passo chiaro sul piano visivo ed editoriale, adottando un impianto “a cards”, come una bacheca su un wallet.

Il nuovo layout si basa su griglie modulari di immagini che funzionano come unità autonome di contenuto. Le carte visive di grande formato, spesso a tutta larghezza o in composizioni irregolari, diventano il principale punto di accesso alle proposte. Il testo è ridotto all’essenziale e accompagna l’immagine, mentre la navigazione rinuncia a percorsi rigidi per favorire lo scroll e la scoperta. Inoltre, le carte si allineano in base alla navigazione degli utenti.

Il risultato è una sequenza visiva di ispirazioni di viaggio: destinazioni, resort e prodotti non sono presentati come schede tecniche da confrontare, ma come idee da esplorare e memorizzare. Una scelta che ribalta la gerarchia tradizionale dell’informazione turistica, mettendo al centro l’immaginario prima della decisione.

“Abbiamo lavorato su una logica editoriale che sposta il sito da strumento puramente informativo a spazio di suggestione – spiega Marco Orlandi, digital consumer experience officer del Gruppo Bluvacanze – Il nuovo Going.it parla a un utente finale che non sta ancora acquistando, ma sta immaginando il proprio viaggio. È lo stesso approccio narrativo che utilizziamo sui nostri canali social, a partire da @Goingofficial: immagini forti, testi brevi, contenuti che accendono un’idea”.

La piattaforma si presta all’inserimento di esperienze ‘alternative’: podcast, giochi, profilazione, integrazione con i canali social media, moduli di approfondimento. Non esiste una gerarchia di navigazione, il cui scopo finale è aumentare il tempo di permanenza nella piattaforma, scorrendo da un luogo all’altro. Il risultato: maggiori interazioni, maggiore conoscenza delle esperienze richieste. Anche da un punto di vista tecnico, lo strumento di backoffice (CMS) presenta soluzioni che uniscono le tecniche social a quelle di presentazione da mobile web.

Dal punto di vista funzionale, il sito presenta una struttura più ordinata e accessibile. Le sezioni principali sono dedicate a destinazioni, offerte di resort, proposte lifestyle, pacchetti crociera e parchi Disney. Restano facilmente raggiungibili le aree istituzionali ‘Chi siamo ‘e ‘Contatti’, con riferimenti chiari alla sede e ai contatti di emergenza.

Ampio spazio è riservato alla presentazione delle destinazioni e dei pacchetti, con link diretti alle offerte promozionali e alle pagine di approfondimento dei singoli itinerari. La riorganizzazione punta a consolidare Going.it come one-stop shop turistico, capace di integrare ispirazione, informazione e accesso all’acquisto, in linea con un modello già sperimentato dal brand e ora reso più leggibile e scalabile.

Il nuovo sito rafforza anche il legame con il canale agenziale. È stato infatti attivato un canale di contatto diretto che accompagna il cliente verso l’agenzia di viaggi: il form ‘Richiedi preventivo’ consente di raccogliere gli interessi dell’utente e di indirizzarlo all’agenzia partner Going più vicina.

La barra di ricerca, presente in cima a ogni pagina, permette inoltre di trovare rapidamente tutti i prodotti e di esplorare nel dettaglio itinerari e proposte.

“Il nostro approccio digitale non bypassa le agenzie di viaggio, ma le integra – sottolinea Maurizio Casabianca, chief commercial and operations officer di Going – Il sito è uno strumento di orientamento e di raccolta dell’interesse. La consulenza, il valore aggiunto e la relazione restano centrali e continuano a passare dalle agenzie partner”.