Crociere sul Nilo, Mesopotamia e Cina: i ponti di primavera dei Viaggi di Giorgio

Sono in arrivo i ponti di primavera, occasione per concedersi una fuga relax o un bel viaggio a lungo raggio. Ecco le proposte de I Viaggi di Giorgio.

Atmosfere mystery alla Agatha Christe

A cinquant’anni esatti dalla morte della regina del giallo inglese, Agatha Christie, i suoi romanzi sono ancora molto letti e popolari, e continuano a ispirare spettacoli, film e serie tv. Uno dei più famosi è senza dubbio Assassinio sul Nilo, e sono queste le atmosfere, raffinate e seducenti, che si respirano a bordo della Dahabeya, piccolo ed elegante vascello che reinterpreta la tradizionale imbarcazione a vela egiziana. Navigando lentamente e gustando i piaceri della vita di bordo si fa un viaggio nel tempo e ci si accosta a luoghi avvolti nel mito come la tomba di Nefertari, amatissima moglie del faraone Ramses II il Grande, Tebe, e templi conservati dalla sabbia e dal vento nei millenni. Il tour parte naturalmente da Il Cairo, dove si visita il grande museo egizio recentemente rinnovato e la spettacolare valle dei Re, poi si vola a Luxor, nel sud e da qui parte la crociera che risale il Nilo riconducendo alla capitale.

La partenza è prevista il 24 aprile 2026, Il viaggio ha una durata di 10 giorni e 9 notti ed è proposto a partire da 4190 euro a persona.

Archeologia e suggestioni nella Mesopotamia turca

Culla della civiltà per antonomasia, come si impara sui banchi di scuola, la Mesopotamia racchiude il fascino delle civiltà perdute. E una parte di questa regione storica, la più settentrionale, si trova in Turchia, precisamente nell’Anatolia orientale, dove nascono i fiumi Tigri ed Eufrate. Proprio qui è stato scoperto il sito archeologico più antico di sempre, Göbekli Tepe, un antico luogo di culto la cui costruzione – secondo i primi studi – fu iniziata attorno al 9.500 a.C., una sorta di Stonehenge assai più antica. I Viaggi di Giorgio ha ideato un itinerario che porta a toccare diversi luoghi di questo territorio dalla storia millenaria, che annovera molti siti Unesco, come il Monte Nemrut, gli Hevsel Gardens, Diyarbakır Sur İçi, le Chiese e i Monasteri di Midyat, l’affascinante città in pietra di Mardin. Un vero e proprio viaggio nel tempo, che porta a toccare luoghi legati a storie e miti delle grandi religioni, dall’intenso risvolto spirituale.

La partenza è prevista il 25 aprile 2026. Il viaggio ha una durata di 9 giorni e 8 notti ed è proposto a partire da 3430 euro a persona.

Tradizioni millenarie nel lontano Oriente

La Festa del Pasto delle Sorelle cade il quindicesimo giorno del terzo mese del calendario lunare durante la quale le ragazze della minoranza Miao, nella provincia di Guizhou, in Cina, sperano di trovare l’amore, indossando diversi e pesantissimi chili di argento in testa, intorno al collo e sui vestiti. La tradizione vuole che l’argento, riflettendo la luce, tenga lontani gli spiriti malevoli. Parte da questo spunto un viaggio nel sud est dello sconfinato Paese dell’estremo Oriente, durante il quale ci si avvicina ad antiche usanze e affascinanti costumi. Si toccano luoghi come il vivace porto di Xiamen e diversi suggestivi villaggi dell’entroterra e della costa con architetture perfettamente conservate. Queste località – di cui molte sono siti patrimonio Unesco – ospitano gruppi di minoranze orgogliose della propria cultura, come le donne Miao, e meraviglie paesaggistiche e naturali, come i dolci panda giganti.

La partenza è prevista il 26 aprile 2026, Il viaggio ha una durata di 14 giorni e 13 notti ed è proposto a partire da 4380 euro a persona.

I tour de I Viaggi di Giorgio sono organizzati con partenza con accompagnatore direttamente dall’Italia.