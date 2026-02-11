Dalle Alpi a Guadalupa, le mete per celebrare San Valentino con Club Med

San Valentino diventa l’occasione per uscire dalle abitudini e condividere un’esperienza lontana dalla routine. Club Med infatti, invita a superare i rituali tradizionali e a vivere l’amore attraverso il viaggio, con una proposta di vacanza Premium All Inclusive pensata per semplificare l’organizzazione e lasciare spazio a ciò che conta davvero: il tempo insieme, anche per i genitori che, grazie ai Kids Club, possono ritagliarsi momenti da dedicare alla coppia.

Dalle Alpi a Marrakech, fino alle Antille francesi, il viaggio prende forma in contesti molto diversi tra loro: una giornata sulla neve, una città da esplorare, un soggiorno affacciato sul mare. Ogni destinazione diventa lo scenario di un San Valentino “diverso”, dove il tempo segue un ritmo fatto di presenza, paesaggi che cambiano e momenti da ricordare.

Amore ad alta quota sulle Alpi Francesi

Nel sud delle Alpi francesi, Serre Chevalier è una meta apprezzata per la sua posizione e per le numerose giornate di sole anche in inverno. A poche ore dall’Italia, questo comprensorio alpino è ideale per chi sceglie di celebrare San Valentino sulla neve, alternando attività all’aria aperta e pause nella natura.

Club Med Serre Chevalier, alle porte dei Parchi naturali degli Écrins e del Queyras, offre un contatto diretto con l’ambiente montano. Le piste, adatte a tutti i livelli, si affiancano a lezioni incluse (25 ore a settimana) per chi desidera migliorare la propria tecnica o avvicinarsi allo sci con gradualità. Quando il sole cala, il tempo condiviso continua lontano dalla neve, negli spazi dedicati al benessere del Resort: la Spa diventa un luogo raccolto in cui rilassarsi dopo una giornata sugli sci.

Notti stellate sotto il cielo di Marrakech

Marrakech, raggiungibile in poche ore di volo dall’Italia, è una destinazione che invita a lasciarsi trasportare dal ritmo della città, tra atmosfere sospese, profumi e colori intensi. La Medina ne è il cuore pulsante, tra souk, botteghe artigiane e riad, mentre la vita quotidiana prende forma tra piazze e cortili.

Club Med Marrakech La Palmeraie, immerso tra palme e giardini, offre un contesto più riservato rispetto al centro cittadino. Le giornate si articolano in modo semplice: una pausa con il tè alla menta, una passeggiata all’aperto, serate sotto il cielo stellato. Una cornice raccolta, pensata per vivere San Valentino lontano dal rumore, in una dimensione più intima.Ogni giornata trova il suo equilibrio

Oltreoceano, il fascino caraibico delle Antille francesi

Per chi sceglie San Valentino come occasione per lasciarsi alle spalle l’inverno, le Antille francesi uniscono il fascino di una meta lontana alla facilità di partenza. Essendo territorio europeo, non richiedono il passaporto per chi viaggia dall’Italia, rendendo possibile una fuga oltreoceano anche senza una pianificazione anticipata.

In Guadalupa, Club Med La Caravelle sorge in una zona dell’isola dove il mare è una presenza costante e le giornate si vivono soprattutto all’aperto. La cultura creola emerge tra mercati, le strade di Pointe-à-Pitre e una cucina che intreccia influenze francesi e tradizioni locali, immersa in una natura rigogliosa.

Se Guadalupa racconta il volto più autentico dei Caraibi, la Martinica ne esprime l’anima più dinamica. A Club Med Les Boucaniers, immerso in una piantagione di palme affacciata sul mare, l’atmosfera segue il ritmo dell’isola, tra musica, tradizioni e momenti di convivialità. Sport acquatici e attività all’aria aperta definiscono una destinazione ideale per chi associa il romanticismo anche al movimento.