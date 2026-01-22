Egitto new entry per Alidays

“L’Egitto accade come una visione lunga e luminosa, un nome pronunciato dal tempo prima ancora della memoria”: con queste parole, Alidays presenta la sua prima grande novità del 2026 e la programmazione ne riflette pienamente il significato. L’annuncio della new entry Egitto segue un intenso lavoro di scouting, finalizzato alla creazione di una proposta capace di cogliere l’essenza di una destinazione in cui la storia, le tradizioni e la cultura intessono una trama unica, declinata attraverso la filosofia Alidays.

L’Egitto, nella visione di Alidays, non è quindi un semplice itinerario da seguire, ma un percorso da costruire, in cui ogni dettaglio viene letteralmente considerato come un elemento capace di fare la differenza: il transfer è privato, gli hotel in cui si soggiorna sono unicamente cinque stelle, i veicoli utilizzati per le escursioni sono privati e le guide parlano sempre italiano, il controllo operativo è garantito da un presidio locale costante, le attività sono originali, come, per esempio, le cooking class in navigazione.

E l’interpretazione dell’Egitto attraverso glanCe, il brand dell’operatore caratterizzato dall’esclusività dei servizi, prevede, tra le altre cose, la possibilità di usufruire di fast track, escursioni e visite con veicoli luxury, assistenza sottobordo.

La proposta si articola intorno a una serie di esperienze combinabili e personalizzabili. Il punto di partenza è il Cairo, dove il soggiorno può includere escursioni private alla scoperta dei luoghi iconici e degli spazi meno conosciuti della città. Dalla capitale si prosegue poi per Luxor o Assuan, scegliendo tra la tradizionale imbarcazione a vela Dahabeya, per chi cerca intimità e autenticità, o a bordo di una motonave 5 stelle lusso, per chi desidera comfort elevato e servizi strutturati. A completare l’offerta ci sono le crociere sul Lago Nasser, da Assuan ad Abu Simbel, i soggiorni a Luxor e Assuan per visite più approfondite, e gli itinerari che prevedono l’integrazione con altre destinazioni, come, ad esempio, Dubai.

I tour su base individuale possono spaziare da un long weekend al Cairo o ad Alessandria a soggiorni più articolati che combinano la capitale con l’Oasi di Siwa, offrendo così esperienze diverse per contenuto e intensità, sempre costruite su misura.

“Aprire il 2026 con una new entry come l’Egitto è per noi molto significativo, perché ci permette di dare continuità alla nostra visione attraverso una destinazione che, per l’unicità che la definisce — tra eredità storico-monumentale e capacità di dialogare con la modernità — si inserisce in modo naturale nel nostro approccio al viaggio, fondato sull’attenzione alla persona, sull’autenticità dei contenuti e su un servizio costruito su misura”, commenta Davide Catania, Amministratore Delegato di Alidays.

All’interno della nuova programmazione Egitto 2026, Alidays propone un itinerario che abbina il soggiorno al Cairo a una crociera di quattro notti sul Lago Nasser, con navigazione da Assuan ad Abu Simbel. Una proposta che estende l’esperienza lungo il Nilo verso sud, entrando nel territorio della Nubia, area di grande rilevanza storica e culturale.

Il viaggio si apre con due notti al Cairo e visita alla piana di Giza. Dalla capitale si raggiunge poi Assuan in aereo per l’imbarco sulla motonave e fare una navigazione sul Lago Nasser, questa zona è caratterizzata da paesaggi distesi e siti archeologici di rilievo. La visita ad Abu Simbel, raggiunto via acqua, rappresenta uno dei punti centrali dell’itinerario, valorizzato da un approccio lento e immersivo. Il programma si chiude con ulteriori due notti al Cairo, per completare l’esperienza. L’itinerario è stato pensato per viaggiatori interessati a itinerari culturali di respiro più ampio rispetto al circuito classico, con un focus specifico sulla Nubia e sull’accesso via navigazione a straordinari siti del patrimonio egiziano per far vivere il fascino degli esploratori del passato.

Un itinerario della durata di cinque giorni che combina il soggiorno al Cairo con una tappa ad Alessandria, per creare una connessione originale tra deserto ed echi mediterranei. Il viaggio, che può essere combinato con altri itinerari proposti da Alidays, è strutturato per offrire una panoramica completa tra l’eredità monumentale della civiltà faraonica e quellacosmopolita del mondo greco-romano.

Il programma inizia nella capitale, con visite ai principali siti archeologici della piana di Giza, alla necropoli di Saqqara e all’area museale del GEM (Grand Egyptian Museum), il nuovo complesso espositivo dedicato al patrimonio dell’antico Egitto. La seconda parte si svolge ad Alessandria dove si alternano elementi storici e culturali di epoca greco-romana. Le tappe includono le catacombe di Kom El Shoqafa, la Colonna di Pompeo, la Cittadella di Qaitbey e la Biblioteca di Alessandria, in un percorso che valorizza la vocazione colta e urbana della città.

La proposta Alidays che abbina il Cairo a una crociera sul Nilo rappresenta una delle soluzioni più complete della programmazione Egitto 2026, ideale per chi desidera unire i luoghi simbolo della civiltà faraonica a un’esperienza di viaggio confortevole e strutturata. Il programma conta nove notti e prevede un soggiorno nella capitale seguito dalla navigazione tra Luxor e Assuan.

L’itinerario ha inizio al Cairo, con visite alla piana di Giza – sede delle Piramidi e della Sfinge – e al GEM (Grand Egyptian Museum). Si prosegue con una crociera lungo il Nilo da Luxor ad Assuan a bordo di una motonave 5* lusso. L’esperienza della navigazione è arricchita da attività quali la cooking class con lo chef per avvicinarsi alla cucina egiziana in modo interattivo.

“Con la nostra prospettiva sull’Egitto vogliamo offrire al mercato una proposta non standardizzata, costruita secondo una logica di servizio e non di prodotto, con itinerari autentici, flessibili, controllo operativo diretto, partner selezionati e strutture coerenti con il profilo del cliente d’elezione. È un’offerta pensata per viaggiatori esigenti, coppie, famiglie o piccoli gruppi che ricercano contenuti di valore e un’interlocuzione reale con la meta scelta per la loro esperienza. Un’impostazione perfettamente in linea anche con la cifra stilistica e operativa di glanCe, il nostro brand dedicato all’esclusività”, conclude Davide Catania.