Enrica Bighiani entra in Move Viaggi

Enrica Bighiani, professionista di lunga esperienza nel settore viaggi, tour operating e taylor made, entra in Move viaggi. Avrà l’obiettivo di sviluppare un prodotto esclusivo, flessibile e di qualità, pensato per rispondere alle esigenze delle agenzie di viaggio e dei viaggiatori. La programmazione sarà incentrata su itinerari per piccoli gruppi con accompagnatore dall’Italia, declinabili anche in formula individuale o per famiglia.

“Mettere la mia esperienza al servizio di un’azienda dinamica come MOVE rappresenta per me un’opportunità stimolante – commenta Enrica Bighiani – La mia missione sarà rafforzare l’offerta lungo raggio e consolidare partnership strategiche con fornitori e destinazioni, valorizzando un progetto che ha tutte le potenzialità per distinguersi nel panorama nazionale”.

Il nuovo prodotto MOVE diventerà il cuore della proposta: viaggi organizzati direttamente dal reparto interno e in linea con la filosofia del brand. Saranno destinati in primis alle filiali e alle agenzie associate, ma anche a tutte le agenzie di viaggio alla ricerca di un prodotto sartoriale e di un servizio affidabile.

“La conoscenza del prodotto e la capacità di comunicarlo alle agenzie – aggiunge Bighiani – saranno determinanti per trasmettere al mercato il valore di questo nuovo progetto. Nei prossimi mesi lavoreremo per ampliare la programmazione con itinerari innovativi e combinazioni originali, sia per gruppi che per individuali”.

Con questa nuova iniziativa, MOVE consolida la propria identità di realtà dinamica e innovativa nel mondo dei viaggi , capace di coniugare creatività, consulenza e qualità operativa, rafforzando il suo posizionamento come punto di riferimento nel mondo dei viaggi.