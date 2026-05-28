Eti Viaggi rafforza su Sharm El Sheikh con voli da 6 città italiane

ETI – Express Travel International punta con decisione sul Mar Rosso e rilancia la propria programmazione estiva su Sharm El Sheikh con un network di collegamenti da Napoli, Bari, Roma, Milano, Venezia e Verona. Una strategia che consolida il posizionamento del tour operator nel panorama europeo del turismo organizzato, grazie a un’offerta strutturata, competitiva e sempre più capillare sul mercato italiano.

L’operazione conferma la crescita del brand e l’investimento sulle principali basi di traffico nazionali, con particolare attenzione ai mercati di Napoli e Verona, considerati tra i più performanti dell’intera programmazione sia per volumi sia per continuità della domanda. Due scali che si confermano strategici all’interno del network voli di Eti Viaggi, sostenuti da una forte risposta da parte del trade e della clientela finale.

Tra le proposte di punta dell’estate figurano i pacchetti speciali di agosto con formula all inclusive. Da Napoli, con partenze ogni venerdì, i prezzi partono da 818 euro a persona, quota che include volo andata e ritorno, transfer, bagagli, assicurazione e soggiorno all inclusive. Da Verona, invece, partenze ogni giovedì a partire da 828 euro con gli stessi servizi inclusi.

L’obiettivo dichiarato è quello di offrire soluzioni complete e trasparenti, mantenendo un elevato rapporto qualità-prezzo per una delle destinazioni balneari più richieste della stagione estiva.

Tra i plus introdotti dal tour operator anche il late check-out gratuito per chi prenota un pacchetto volo e soggiorno presso i Red Sea Hotels, servizio che rappresenta un valore aggiunto nell’attuale panorama dell’offerta sul Mar Rosso.

Parallelamente, Eti Viaggi amplia anche la programmazione su Hurghada attraverso due direttrici considerate strategiche: i voli da Lubiana, pensati per intercettare il bacino del Nord-Est italiano, e la possibilità di prenotare il solo soggiorno, formula che consente alle agenzie di viaggio di acquistare hotel e resort senza l’obbligo del pacchetto volo.

Il tour operator sottolinea inoltre come la proposta commerciale non sia limitata ai Red Sea Hotels, ma si sviluppi attraverso una più ampia capacità contrattuale e operativa costruita nel tempo grazie alla collaborazione con il proprio DMC.

Con una programmazione voli articolata, pricing competitivo e flessibilità commerciale dedicata alle agenzie, Eti Viaggi conferma così la volontà di rafforzare un ecosistema di prodotto stabile e riconoscibile nel segmento Mar Rosso, consolidando il proprio ruolo di player europeo nel turismo leisure.