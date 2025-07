Futura festeggia 30 anni e mette in palio 5 anni di vacanze

Futura Vacanze, che quest’anno celebra il traguardo dei 30 anni di attività, si prende la scena, lanciando il il concorso “Futura 5 Summer”, un’iniziativa social pensata per coinvolgere la community online e premiare la fedeltà dei suoi viaggiatori.

L’operazione, realizzata in collaborazione con Webing, agenzia leader europea specializzata in contest e campagne a premi, sarà attiva fino al 25 settembre 2025 e combinerà la formula degli instant win con un’estrazione finale di forte richiamo, che rompe gli schemi dei tradizionali concorsi, con un super premio pensato per durare ben cinque anni.

Il concetto chiave è che chi è fedele a Futura Vacanze, seguendo il tour operator e facendo parte della sua community, viene ricambiato con altrettanta fedeltà e con un premio che non si esaurisce nell’immediato, ma che mantiene il suo valore nel tempo.

Partecipare è semplice: dal 25 luglio gli utenti dovranno seguire i profili Instagram o Facebook di Futura Vacanze e commentare il post dedicato al concorso con la keyword indicata, menzionando almeno un amico. La keyword attiverà una chatbot, che guiderà i partecipanti nella registrazione e nell’accettazione del regolamento. Chi completa la procedura potrà subito scoprire se ha vinto uno dei premi giornalieri e sarà automaticamente iscritto all’estrazione del super premio finale.

I premi in palio

· Instant win giornalieri:

· 150 Teli mare Futura Club

· 100 Borracce Futura Vacanze

· 50 Zainetti Futurotto

· Premio finale: “5 anni in vacanza con Futura”: un voucher del valore complessivo di 14.000 euro IVA inclusa, da utilizzare per prenotare ogni anno, per 5 anni consecutivi, un soggiorno di 7 notti per 4 persone (2 adulti + massimo 2 bambini fino a 12 anni) in un Futura Club in Italia.

‘Futura 5 Summer’ punta a rafforzare la brand awareness del tour operator, stimolare la crescita dei canali social e potenziare la community di viaggiatori fidelizzati. L’attività sarà supportata da un piano di comunicazione strutturato che prevede contenuti organici e campagne a pagamento sui canali social e digital, collaborazioni con influencer e content creator, nonché azioni mirate nei villaggi Futura Club per coinvolgere anche gli ospiti già in vacanza.

“Nel trentennale di Futura Vacanze siamo felici di lanciare un’operazione ad alto impatto che rappresenta un vero concentrato di innovazione nel format e nell’impostazione. Con ‘Futura 5 Summer’ combiniamo la forza di un asset consolidato come l’instant win con una meccanica inedita e di grande richiamo per il super premio finale. È un progetto che nasce con l’obiettivo di premiare la fedeltà della nostra community e, allo stesso tempo, amplificare la conoscenza del brand, comunicando anche la nostra capacità di innovare e utilizzare al meglio le risorse tecnologiche in chiave digital”, commenta Angela Salgarelli, responsabile Marketing di Futura Vacanze.

Con questa iniziativa, che si sviluppa nell’arco di due mesi, sfruttando strategicamente il mix tra vincite immediate e la super estrazione finale, Futura Vacanze si mette in evidenza nel panorama del tour operating nazionale e premia i suoi clienti con un’estate all’insegna del divertimento, ma con lo sguardo già rivolto alle vacanze future.