Gattinoni Travel: soluzioni vincenti per adv affiliate e associate

Ricondurre le agenzie di viaggi al core business originario, lasciandole libere di dedicarsi all’ascolto del cliente senza doversi preoccupare delle incombenze di gestione del punto vendita. Quello suggerito da Gattinoni Travel è un modello di partnership agile e flessibile, che torna a valorizzare le tradizionali competenze degli agenti tenendo al contempo l’ago della bussola costantemente orientato al futuro. Il segreto sta nella trasformazione del concetto di network , che da puro strumento di negoziazione con i tour operator si converte in un supporto strategico prezioso e articolato, completo di formazione, nuove tecnologie, proposte di viaggio esclusive e progetti di nicchia.

Le formule di affiliazione e di associazione sono tre ma con un unico obiettivo: garantire ad ogni agenzia un posizionamento distintivo sul mercato e nuove opportunità di business.

Due linee di affiliazione con assistenza continua e supporto totale per la formazione, la comunicazione e l’innovazione tecnologica.

La linea MONDO DI VACANZE è la soluzione perfetta per le agenzie che desiderano appoggiarsi ad un brand forte e riconoscibile, mentre la linea MYNETWORK, con programmi di incentivazione appositamente strutturati, si adatta meglio a chi cerca opportunità di guadagno mantenendo il massimo della flessibilità.

Per le agenzie indipendenti che mirano a preservare la propria identità pur sfruttando le risorse e il supporto di un grande network è invece possibile l’Associazione in Partecipazione Gattinoni Travel Point (GTP). Questa soluzione consente all’associato di focalizzarsi maggiormente sullo sviluppo del proprio business, contenendo i costi di gestione e liberandosi dalle operazioni amministrative e burocratiche di backoffice. Anche in questo caso sono garantite formazione, attività di comunicazione, supporto tecnologico avanzato e assistenza continua.

Far parte del Gruppo Gattinoni significa avere da subito accesso a numerosi vantaggi. Uno dei principali punti di forza è sicuramente la piattaforma tecnologica Gattinoni Travel, costantemente implementata e aggiornata. Utilizzabile come strumento per l’e-commerce con white label per le agenzie, offre benefici operativi immediati e un comprovato significativo incremento del numero di pratiche generate. L’esclusività dei prodotti da suggerire alla clientela costituisce un altro importante privilegio riservato ai partner. Le proposte spaziano dal prodotto tailor made Gattinoni Travel Experience fino al nuovo prodotto DreamPacker , lanciato a inizio anno e destinato ai giovani globetrotter. Fra gli altri benefit, gli accordi siglati con Scalapay, Satispay e Amazon Business per offrire ai viaggiatori soluzioni di pagamento agevolate e, non ultimi, i Fam Trip di aggiornamento organizzati per gli agenti nelle destinazioni di corto, medio e lungo raggio.