Gruppo Frigerio sceglie I4T come insurance travel

In un momento in cui il mondo del turismo richiede partner solidi, resilienti e lungimiranti, il Gruppo Frigerio, con oltre 50 anni di attività nei viaggi e 76 nei trasporti, ha scelto I4T – Insurance Travel come provider di riferimento per le coperture assicurative travel e corporate.

La collaborazione è già operativa e si estende anche ai consulenti di viaggio Travel Expert: sul fronte delle polizze travel, prevede la fornitura in esclusiva delle garanzie per tutte le aree di business delle società, brand e divisioni del Gruppo. Si spazia dalle polizze collettive inserite nella programmazione da catalogo alle soluzioni specifiche per incentive, gruppi, mice, incoming e gite. Agenti e Personal Travel Expert possono inoltre accedere al portale trade I4T e selezionare di volta in volta i prodotti più adatti in funzione della tipologia di viaggio da assicurare e delle esigenze del cliente. L’accordo comprende anche una serie di polizze corporate, tra cui la Responsabilità Civile Professionale e le coperture catastrofali obbligatorie.

L’intesa segna un passaggio strategico per I4T, confermandone la leadership di mercato, con particolare riferimento all’ampiezza e alla profondità di gamma, alla qualità del servizio, all’affidabilità e all’approccio tech-driven, che ha reso più fluida l’integrazione con l’infrastruttura digitale del Gruppo.

“Questa partnership rappresenta un riconoscimento al valore che I4T ha costruito nel tempo attraverso prodotti modulari, soluzioni tecnologiche evolute e una rete commerciale specializzata e capillare. A ciò si aggiunge un know-how maturato sul campo, che ci consente di leggere le dinamiche del settore con realismo, offrendo supporto tangibile e personalizzato a tutti i professionisti del comparto”, ha detto Giovanni Giussani, Direttore Commerciale I4T – Insurance Travel.

“Per noi è determinante collaborare con interlocutori che sappiano interpretare e condividere i nostri valori di servizio e di attenzione verso l’intera catena degli stakeholder: agenzie, affiliati, Personal Travel Expert e clienti finali. In I4T abbiamo individuato un interlocutore affidabile e proattivo, in grado di garantire soluzioni assicurative strutturate e diversificate a presidio di tutte le nostre aree di business”, ha sottolineato Paola Frigerio, Travel, Marketing e Network Director del Gruppo Frigerio.