Due new entry nell’headquarter milanese per Travel Expert

In un mercato del turismo in costante crescita, chiamato ad affrontare sempre nuove sfide, Travel Expert sceglie di investire nel capitale umano, annunciando l’inserimento di due risorse nel team dell’headquarter milanese. L’obiettivo è fornire un supporto ancora più qualificato e puntuale alla rete di consulenti di viaggio arrivata a quota 100 agenti, nell’ottica di ulteriori progetti di sviluppo.

Il primo ingresso è in realtà un ritorno: si tratta di Sara Berra, stimata professionista con una solida esperienza nell’ambito del people management e network development, che rientra in Travel Expert in qualità di Responsabile Ufficio Gestione e Sviluppo Rete, dopo aver già contribuito allo sviluppo dell’azienda nel medesimo reparto dal 2017 al 2022. Determinata e pragmatica, Berra ha collaborato con importanti brand della distribuzione e del tour operating, tra cui Last Minute Tour, Bluvacanze e Veratour.

Novità anche con l’ingresso di Nadia Boiocchi nel reparto amministrativo di Travel Expert. Boiocchi conosce profondamente le dinamiche del settore, complice un’esperienza ventennale in agenzie di viaggi milanesi appartenenti a primari network: ha operato in autonomia su gran parte delle attività di front-office, maturando piena dimestichezza con i principali software gestionali e le piattaforme operative e contabili in uso nelle aziende turistiche.

“Abbiamo obiettivi ambiziosi per il 2026, che ci vedrà crescere sia nel nostro core–business, sia nell’ambito di altri progetti di sviluppo attualmente in cantiere. In questo percorso, i due inserimenti di profilo senior sono funzionali al rafforzamento del supporto strategico a una rete di consulenti destinata ad ampliarsi e al sostegno delle iniziative di crescita dell’azienda, in coerenza con una traiettoria strutturata e ambiziosa”, ha detto Luigi Porro, CEO e Founder Travel Expert.