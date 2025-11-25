Il Black Friday di Club Med per vivere la neve All Inclusive

Club Med propone riduzioni fino al -20% a persona sulle vacanze neve dell’inverno 2025-2026 in occasione del Black Friday. Un’occasione ideale per scoprire, o riscoprire, anche in montagna l’esperienza All Inclusive che da 75 anni definisce il modo di viaggiare.

L’offerta neve di Club Med è pensata per regalare un’esperienza completa e senza pensieri.

Cosa è incluso:

Resort direttamente sulle piste, per vivere la vacanza sci ai piedi.

Skipass e lezioni di sci o snowboard di gruppo con maestri qualificati, già comprese nella quota.

Kids Club dai 4 ai 17 anni, con programmi dedicati e assistenza qualificata (e i bambini fino ai 4 anni soggiornano gratuitamente).

Pensione completa gourmet, momenti di intrattenimento, sport, attività per tutte le età, aperitivi, après-ski e bevande sempre incluse.

Ogni Resort offre un’atmosfera unica: il fascino alpino del Club Med Pragelato Sestriere, l’accoglienza autentica di Serre Chevalier, l’impareggiabile vista sul Monte Bianco di Grand Massif Samoëns Morillon. Per gli sciatori più esperti, Val d’Isère e Val Thorens completano una proposta capace di soddisfare ogni livello.