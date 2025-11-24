Il format ‘creo ti accompagna’ cresce ancora

Tra le proposte di punta di creo travel, tour operator specializzato in viaggi su misura e relazione tra persone, si conferma ‘creo ti accompagna’: un format ormai consolidato che si distingue nel panorama del turismo organizzato per la capacità di coniugare accompagnamento professionale, programmazione accurata e autenticità dell’esperienza.

Pensato per offrire ai viaggiatori un’esperienza immersiva, strutturata e condivisa, ‘creo ti accompagna’ è molto più di un semplice tour di gruppo: è una filosofia di viaggio che unisce comfort, sicurezza e valore umano. In ogni partenza è presente un tour leader creo dall’Italia, il quale parte insieme al gruppo da un aeroporto designato e resta al fianco dei partecipanti per l’intera durata del viaggio. I clienti possono scegliere se unirsi alla partenza principale o raggiungere la destinazione tramite bretelle di collegamento

personalizzate, in piena libertà organizzativa. A destinazione, il gruppo viene accolto e seguito da guide locali certificate, selezionate per la loro competenza e conoscenza profonda del territorio.

Tra gli elementi distintivi del format ci sono il prezzo finito e fisso, la trasparenza totale dei costi e le partenze garantite con un minimo di cinque partecipanti, che consentono di confermare il viaggio anche per piccoli gruppi. È inoltre possibile scegliere camere condivise, un’opzione sempre più apprezzata da chi desidera viaggiare in compagnia, contenendo i costi e creando nuove connessioni.

Dal suo lancio, “creo ti accompagna” ha registrato un successo crescente: dal 2024 ad oggi sono stati realizzati 26 viaggi, ognuno con un’identità forte e una formula collaudata che combina logistica impeccabile, sicurezza e autenticità.

“creo ti accompagna rappresenta un’ottima opportunità di vendita tailor made – afferma Luigi Leone, Product Manager creo – Si tratta di percorsi costruiti su misura, ma con prezzo finito e fisso. All’interno i clienti troveranno esperienze irrinunciabili insieme a un piccolo gruppo di viaggiatori, al tour leader e alle guide locali. Abbiamo voluto fortemente limitare il numero di partecipanti per garantire che ognuno possa vivere al meglio l’esperienza, in modo autentico e condiviso”.

Nei prossimi mesi, il calendario delle partenze propone una programmazione eterogenea e ricercata, pensata per intercettare un pubblico attento alla qualità, alla scoperta e al valore dell’accompagnamento. Il 26 novembre si partirà per New York, viaggio già sold out, per vivere l’atmosfera unica del Black Friday tra luci, mercatini e grandi eventi. A dicembre, il giorno 3 sarà la volta di Dubai, dove modernità e tradizione convivono tra grattacieli iconici, quartieri storici e deserto; mentre il 10 dicembre si volerà in Georgia, immersi nel calore dei mercatini natalizi e delle sue tradizioni più autentiche.

Il 2026 si aprirà con l’India durante l’Holi Festival, con partenza il 26 febbraio, un’esperienza cromatica e spirituale tra le più celebri del Paese. A seguire, il 10 marzo, u itinerario intenso e multiculturale toccherà Buenos Aires, le Cascate di Iguazú e Rio de Janeiro, tra tango, natura e metropoli vibranti. Il 20 aprile sarà dedicato a un viaggio tra New York e Washington D.C., un percorso che unisce energia urbana e capitale politica. Il 22 aprile si volerà in Nepal, tra i panorami mozzafiato dell’Himalaya, villaggi sospesi nel tempo e tradizioni millenarie. L’estate proseguirà in Africa australe, con la partenza per il Sudafrica prevista il 5 giugno: un viaggio che alterna natura, cultura e avventura. Il 9 luglio si esplorerà invece il West USA, tra parchi iconici, strade panoramiche e città simbolo dell’immaginario americano.