Il Nord Europa protagonista del nuovo catalogo Oltremare Caleidoscopio

La magia del Nord Europa diventa la nuova frontiera di viaggio proposta da Oltremare Caleidoscopio Tour Operator, che presenta il catalogo 2025 ‘Oltre l’Aurora’. Una pubblicazione di 60 pagine interamente dedicata a Norvegia, Svezia, Finlandia e Islanda, disponibile da oggi anche in versione digitale e scaricabile direttamente dal sito www.oltremareviaggi.com/nordeuropa.

Le proposte si articolano in diverse tipologie di viaggio:

tour di gruppo a date fisse con guide locali parlanti italiano, per chi desidera condividere l’esperienza;

viaggi su misura, ideali per chi cerca libertà e personalizzazione;

esperienze immersive, che intrecciano natura, cultura e folklore nordico;

attività stagionali uniche, come le crociere tra le isole scandinave o le emozionanti cacce all’aurora boreale.

Dal respiro dei fiordi norvegesi alle lande vulcaniche dell’Islanda, dai villaggi innevati della Lapponia fino alle capitali moderne e luminose di Svezia e Finlandia, ogni itinerario è concepito come un vero e proprio racconto di viaggio, da vivere in prima persona.

“Con Oltre l’Aurora Oltremare Caleidoscopio si apre al Nord Europa dopo un lungo lavoro di ricerca e approfondimento sulla destinazione – afferma Stefano Uva, CEO del Gruppo Oltremare – Abbiamo scelto di mettere a disposizione delle agenzie di viaggio uno staff estremamente qualificato e competente, insieme a una rete di fornitori selezionati e affidabili, in grado di sostenere e soddisfare le richieste di un pubblico sempre più orientato verso esperienze autentiche e memorabili”.