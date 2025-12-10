Nuove tratte operative per Transfeero: America, Caraibi e Nord Europa

Transfeero, piattaforma digitale internazionale specializzata in trasferimenti aeroportuali privati e servizi con autista, annuncia l’attivazione di nuovi servizi in otto destinazioni: in America Latina, Transfeero consolida la propria presenza con l’apertura dei servizi a Medellín (MDE) e Bogotá (BOG), due dei centri urbani più influenti della Colombia, hub fondamentali per il turismo e per il crescente mercato business internazionale.

L’espansione prosegue in Messico, con l’attivazione dei servizi a Mérida (MID), capitale culturale della penisola dello Yucatán, e a Los Cabos (SJD), una delle mete costiere più iconiche e richieste dal turismo nordamericano. Nei Caraibi, Transfeero si rafforza con due destinazioni prestigiose. A Saint Martin, con operatività sull’aeroporto Princess Juliana (SXM) nelle Antille Olandesi, l’azienda entra in un mercato ad alta domanda di servizi premium rivolti a resort, ville private, marina e yacht charter. Ad Antigua e Barbuda, con i servizi attivi al V.C. Bird International Airport (ANU), Transfeero offre nuove soluzioni di mobilità a una destinazione particolarmente apprezzata dal turismo di alto profilo. L’espansione raggiunge anche il Nord America, dove Transfeero attiva i servizi presso l’aeroporto di Eagle County, Colorado (EGE), porta d’accesso privilegiata alle località sciistiche di Vail e Beaver Creek. Parallelamente, sul fronte del Nord Europa, entra nella rete Transfeero anche Rovaniemi (RVN), in Finlandia, capitale della Lapponia e principale accesso al Circolo Polare Artico.

L’espansione è resa possibile da un’infrastruttura tecnologica avanzata che integra monitoraggio dei voli in tempo reale, processi di selezione standardizzati dei partner e assistenza multilingue 24/7. La piattaforma Transfeero è progettata per garantire un’esperienza di viaggio fluida, personalizzata e prevedibile, indipendentemente dalla destinazione.