King Holidays investe sul digitale e lancia il nuovo booking B2B ‘Artù’

King Holidays ha annunciato il lancio di Artù, la nuova piattaforma di booking online B2B dedicata alla prenotazione di tour e pacchetti organizzati con partenze garantite e volo incluso.

Il nuovo strumento consente alle 2.500 agenzie di viaggi partner del TO di accedere direttamente all’inventario dei 5 cataloghi estivi (Marocco, Egitto, Giordania, Turchia e lo speciale Viaggi Culturali e di Gruppo), per un totale di oltre 90 programmi di viaggio e più di 2.700 partenze complessive, a cui si aggiungeranno a breve i prodotti per il lungo raggio autunno/inverno.

Il tool per il prodotto da catalogo si affianca alla piattaforma di Dynamic Booking già operativa. Contestualmente, King Holidays ha rilasciato il restyling completo del portale web aziendale, ottimizzato per valorizzare i segmenti specialistici legati a Gruppi, Incentive, Corporate e alle attività di DMC. Grazie alle sinergie di gruppo, l’operatore può inoltre contare su una filiera integrata con corrispondenti diretti o di proprietà nelle principali destinazioni.

“Artù e il restyling del sito nascono con una finalità precisa: consentire alle nostre agenzie partner di accedere a tutto il prodotto con rapidità, approfittando di importanti vantaggi in termini di ricercatezza, qualità, affidabilità e prezzo. La novità si inserisce in una fase di rafforzamento strutturale di King Holidays. L’appartenenza a una realtà internazionale ci garantisce solidità finanziaria, forza contrattuale, economie di scala e una maggiore capacità di investimento, anche sul fronte tecnologico”, ha detto Roberto Minardi, Direttore Commerciale di King Holidays.