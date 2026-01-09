Le proposte ‘longevity lifestyle’ di Club Med per il dopo-festività

Viviamo un momento in cui parlare di longevità significa cercare non solo una vita più lunga, ma una vita migliore. Una visione confermata anche dalla Harvard Medical School, che indica in attività fisica, dieta equilibrata e buone abitudini i pilastri di un invecchiamento sano.

In questo percorso verso un longevity lifestyle, Club Med si inserisce non come sostituto della scienza, ma come facilitatore di esperienze che favoriscono benessere e prevenzione. I suoi Resort diventano luoghi dove dedicarsi allo sport nel modo più semplice possibile (grazie alla formula Premium All Inclusive di cui Club Med è pioniere), provare trattamenti skincare avanzati, meditare vista mare, respirare aria più pura e scoprire rituali di cura che rigenerano corpo e mente.

Ed ecco che il viaggio può quindi diventare un alleato della longevità. Le vacanze offrono una condizione ideale per innescare quei piccoli cambiamenti che, se mantenuti nel tempo, possono trasformarsi in abitudini preziose: si abbassano i livelli di stress, si ritrova il ritmo del corpo, si sperimentano attività alternative, ci si riconnette con la natura. In altre parole, si creano le basi per un vero reset.

Club Med La Palmeraie (Marocco)

Marrakech è la meta perfetta per una pausa dedicata al proprio benessere psico-fisico. Al Club Med Marrakech La Palmeraie i percorsi di longevity iniziano già con le attività quotidiane: sport come tennis, golf e tiro con l’arco stimolano corpo e mente, mentre sessioni di fitness potenziano tono muscolare e resilienza. Le escursioni nella natura favoriscono la gestione dello stress attraverso il contatto con l’ambiente. E per un reset completo, la Cinq Mondes Spa offre programmi di trattamenti personalizzati, pensati per stimolare i processi di rigenerazione cellulare e migliorare il benessere emotivo come l’Aroma Bath.

Secondo la tradizione Taoista, ci sono 5 combinazioni di Aroma e Colore basate sul principio dei 5 elementi. Fin dall’antichità, la medicina tradizionale cinese collega i colori con le emozioni. Ognuno dei 5 colori (verde, rosso, giallo, azzurro e blu profondo) fornisce 5 stati emotivi. 5 tipi di prestazioni fornite da 5 tipi di oli essenziali legati a questi colori: rosso per l’energia, azzurro per la purezza, verde per il rinnovo, giallo per il comfort, blu scuro per il relax.

Club Med La Caravelle (Guadalupa)

Guadalupa, un arcipelago di origine vulcanica delle Piccole Antille, ospita il Club Med La Caravelle, Resort Premium All Inclusive che si affaccia su una spiaggia di sabbia bianca protetta dalla barriera corallina e considerata tra le più belle delle Antille. Luogo ideale per liberare il proprio spirito d’avventura, il Resort offre lo scenario ideale per chi desidera rigenerarsi attraverso l’attività fisica, il relax profondo e trattamenti che supportano l’anti-age naturale. Qui, gli amanti del relax allo stato puro avranno la possibilità di vivere un vero e proprio sogno alla Club Med Spa by Sothys, una costruzione in pietra lavica ispirata al vulcano La Soufrière.

L’Oasi Zen, riservata agli adulti, con le sue splendide suite vista mare è un rifugio tropicale dove godersi la bellezza della natura in totale intimità, ed unisce yoga vista oceano, meditazione e balneazione consapevole, perfetti per ridurre i livelli di stress ossidativo e promuovere la salute mentale.

È un sogno la Club Med Spa by Sothys una costruzione in pietra lavica ispirata al vulcano La Soufrière nascosta tra la vegetazione tropicale con mobili in legno dal design minimalista con tocchi di rosa come le meravigliose bouganville di Guadalupa. Ci sono uno spazio dedicato all’hammam e doccia sensoriale, un salone di bellezza, un’area relax all’aperto, cinque cabine per i trattamenti. In più, per un relax mai provato, ci sono due palapas che si raggiungono con un pontile dove godersi rituali sospesi nell’acqua dei Caraibi.

Club Med Cefalù

Cefalù è un borgo sulla costa settentrionale della Sicilia, che racconta la sua storia attraverso la cattedrale normanna, i mosaici bizantini della fortezza e un’incantevole baia, sulla quale si affaccia anche Club Med Cefalù, il primo Resort Exclusive Collection del Mediterraneo, completamente nuovo nelle strutture eleganti e curate in ogni minimo particolare, e nelle proposte, sempre di altissimo livello che si tratti di gastronomia, sport o esperienze.

Il Resort, situato in cima a un selvaggio promontorio roccioso con affaccio sul Canale di Sicilia, è un vero e proprio santuario del benessere e della longevità. L’esperienza combina gastronomia sana, attività outdoor, trattamenti skincare scientificamente avanzati e un paesaggio naturale rigenerante. Qui il benessere passa attraverso la filosofia della maison francese Sothys, impegnata da sempre in nuove soluzioni cosmetiche rispettose della pelle. Il Trattamento Idratante Intensive è indicato per tutti i tipi di pelle, associa delle textures ultra confortevoli a dei principi attivi ad alta performance per inondare la pelle di benessere e procurare una sensazione di idratazione assoluta.

Due i principi attivi fondamentali su cui si fonde: l’estratto di boletus 1055 e l’acido ialuronico Bpm + Attivi Ristrutturanti il cui compito è di proteggere le cellule staminali della pelle per la rigenerazione sostenibile dell’epidermide. Dopo solo 1 trattamento la pelle appare rimpolpata e visibilmente più giovane, aumentando l’idratazione del viso del 70%.