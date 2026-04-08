L’instabilità globale non ferma la voglia di Africa

“Per l’estate 2026, non riscontriamo per le destinazioni africane né cali della richiesta, né corse alla cancellazione”. Ad affermarlo Alessandro Simonetti, titolare di AEWE s.r.l. (African Explorer – World Explorer), a più di un mese dall’inizio della nuova Crisi del Golfo.

Una grande sfida per gli operatori long-haul del nostro Paese dalla quale le destinazioni africane, storico core business di African Explorer, restano momentaneamente escluse. I volumi previsti per l’Africa per l’estate 2026 restano, infatti, in linea con quelli degli scorsi anni.

“La vera sfida per l’Africa – spiega Simonetti – più che una questione di sicurezza, è l’aumento dei prezzi del carburante, che ha messo in difficoltà anche quelle compagnie aree che non sono coinvolte direttamente dalla situazione in corso. Tuttavia, il continente continua ad affermarsi tra i desiderata del nostro pubblico e non riscontriamo un calo nell’interesse né nella fiducia nei confronti delle nostre destinazioni”.

Le destinazioni African Explorer per l’estate 2026

Restano quindi attive le partenze Partenze Speciali di African Explorer per la stagione estiva:

• Sudafrica Smart – luglio e agosto – durata 10 giorni e 7 notti; partenze garantite: 13, 20 e 27 luglio – 3, 10, 17, 24 e 31 agosto. Viaggio accompagnato e assistito da esperte guide locali di lingua ITALIANA. Estensione a Victoria Falls e Chobe su richiesta. Quote a partire da 3.590€ a persona.

• Namibia Explorer – luglio e agosto – durata 15 giorni e 12 notti; partenze garantite: luglio 03, 17, 24,31 – agosto 07, 14, 21, 28. Viaggio accompagnato e assistito da un’esperta guida locale di lingua ITALIANA. Voli del Gruppo Lufthansa ed Ethiopian Airlines. Quote a partire da 6.240€ a persona.

• Madagascar Explorer – 10 agosto – partenza speciale. Durata 17 giorni e 14 notti, con guida locale parlante italiano. Voli di linea da Milano con Turkish Airlines. Quote a partire da 6290€ a persona.

• Kenya Explorer e mare – 2 agosto – partenza speciale. Durata 14 giorni e 11 notti di cui 6 notti di safari, 4 notti di mare; partenze garantite: 2, 9 e 16 agosto, con guida-autista locale parlante italiano. Voli Ethiopian Airlines da Milano e Roma. Quote a partire da 4.890€ a persona.

• Tanzania Smart e Zanzibar – 9 e 16 agosto – partenza speciale. 14 giorni e 11 notti di cui 6 notti di safari, 4 notti di mare; partenze garantite 2, 9 e 16 agosto, con autista-guida locale parlante inglese/Italiano. Voli da Milano e Roma. Quote a partire da 6.080€ a persona.