Mapo Travel: assistenza continua ai viaggiatori

Mapo Travel ha attivato fin da subito tutti gli strumenti operativi per essere vicino ai clienti in viaggio nelle zone colpite dal conflitto in Medio Oriente. Tutti i clienti e le agenzie di viaggio sono assistiti sia dal numero di emergenza a disposizione dei clienti in viaggio che dagli uffici di Bari e Torino. Così il tour operator Mapo Travel in una nota. L’assistenza di Mapo Travel è operativa 24h/24. Il tour operator è a disposizione per ogni eventuale chiarimento o supporto.