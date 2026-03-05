Mapo Travel: assistenza continua ai viaggiatori
05 Marzo 2026, 12:30
Mapo Travel ha attivato fin da subito tutti gli strumenti operativi per essere vicino ai clienti in viaggio nelle zone colpite dal conflitto in Medio Oriente. Tutti i clienti e le agenzie di viaggio sono assistiti sia dal numero di emergenza a disposizione dei clienti in viaggio che dagli uffici di Bari e Torino. Così il tour operator Mapo Travel in una nota. L’assistenza di Mapo Travel è operativa 24h/24. Il tour operator è a disposizione per ogni eventuale chiarimento o supporto.
