Mappamondo chiude anno con segno + e si prepara al 50° anniversario

E’ stato un anno particolarmente positivo il 2025 per Viaggi del Mappamondo. L’operatore si avvia ad archiviare un’alta stagione molto soddisfacente e guarda al nuovo anno con ottimismo, mentre già da tempo lavora assiduamente al grande evento che, a Roma nel mese di febbraio, lo vedrà impegnato a festeggiare i suoi primi 50 anni di attività.

“I risultati commerciali e finanziari ci dicono che chiuderemo il 2025 al di sopra delle previsioni – dichiara Andrea Mele, il Ceo di Viaggi del Mappamondo – Siamo molti soddisfatti che il fatturato abbia segnato una crescita del 10% con un’ottima marginalità, e confidiamo in un 2026 altrettanto positivo considerando che il prenotato sul prossimo anno è in forte crescita e dal mercato continuano a giungerci segnali concreti molto incoraggianti”.

L’operatore arriva da un periodo importante che l’ha visto impegnato, tra l’altro, anche sull’acquisizione di un nuovo immobile che porta a 700 mq la superficie totale degli uffici della sua storica sede di Roma situata in un palazzo in stile liberty del 1913, progettato dal noto architetto Marcello Piacentini: “Questo ulteriore acquisto ci rende particolarmente orgogliosi e testimonia una visione ambiziosa per il presente e per il futuro dell’azienda”, afferma Andrea Mele.

Per il 2026, ormai alle porte, c’è grande attesa. Sarà un anno speciale scandito da eventi ed iniziative tutte dedicate al 50° anniversario del tour operating: un traguardo prestigioso che vedrà la messa a terra anche di importanti progetti, per i quali presto saranno annunciati ulteriori dettagli.