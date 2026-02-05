Master Explorer lancia nuova promo per le agenzie

Master Explorer inaugura il mese con un risultato decisamente sopra le aspettative. Lunedì scorso l’operatore barese, con sedi anche a Roma, Milano e Londra, ha lanciato una promozione dedicata alle agenzie di viaggi: +3% di commissione aggiuntiva su tutte le prenotazioni tour operating effettuate entro il 28 febbraio, valide per partenze fino al 31 dicembre 2026.

Un’iniziativa pensata per rafforzare ulteriormente il rapporto con il trade, da sempre pilastro della strategia commerciale di Master Explorer. E i primi numeri confermano la risposta positiva del mercato: nei soli primi tre giorni di validità della promo, l’operatore ha già raggiunto l’obiettivo mensile preventivato, segnando un avvio di campagna particolarmente brillante.

“Il trade continua a dimostrarsi un partner fondamentale per la nostra crescita – commenta Domenico Foggetti, DG di Master Explorer – Le performance del lungo raggio stanno trainando in modo significativo questo risultato: registriamo una domanda solida e in costante aumento per viaggi articolati e di alto valore, segno che il mercato sta vivendo una fase di grande vitalità. Questa promozione nasce proprio per sostenere le agenzie in questo momento di forte dinamismo”.

Master Explorer, attento a consolidare le relazioni con il trade anche oltre confine, è reduce dall’ultima tappa londinese del format Travel Hashtag, nella sua versione B2B, dove, lo scorso 4 febbraio, ha incontrato oltre 60 buyer inglesi.