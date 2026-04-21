Nicolaus-Valtur: ‘zero rischi’ per chi parte quest’estate

In uno scenario internazionale segnato da instabilità geopolitica e da un clima di incertezza che incide sulle scelte di acquisto dei viaggiatori, il Gruppo Nicolaus-Valtur punta su un pacchetto di misure pensate per offrire maggiore sicurezza alla filiera turistica e ai clienti finali.

L’operatore introduce infatti il framework “Zero Rischi, vacanze più leggere’, un sistema di strumenti economici e operativi con l’obiettivo di restituire stabilità al mercato. L’iniziativa rafforza il posizionamento del gruppo non solo come fornitore di vacanze, ma come partner capace di assorbire parte dei rischi legati all’incertezza del momento.

“Vogliamo dare un segnale concreto al mercato con un sistema di misure integrate che valorizza il nostro know-how: dal blocco dei prezzi alla flessibilità operativa – spiega Isabella Candelori, direttrice commerciale trade Italia – In un contesto che richiede risposte tangibili, la differenza competitiva si gioca sulla capacità di garantire”.’

Tra le leve principali figura il “Prezzo Garantito”, applicato a tutti i pacchetti individuali, che consente di bloccare il costo del viaggio al momento della prenotazione. In questo modo vengono neutralizzati eventuali adeguamenti legati alle oscillazioni di carburante e valute, offrendo maggiore trasparenza e stabilità commerciale sia alle agenzie sia ai clienti.

Accanto alla certezza del prezzo, il gruppo punta anche sulla flessibilità con la promozione ‘Estero, Liberi di Cambiare’, valida su destinazioni molto richieste come Egitto e Tunisia. L’iniziativa permette di modificare data o destinazione fino a 14 giorni dalla partenza, senza penalità, rendendo la prenotazione più accessibile anche in presenza di dubbi o cambiamenti di programma.

Secondo il gruppo, la combinazione tra prezzo bloccato e maggiore libertà di modifica consente di sostenere la domanda e di rafforzare il ruolo delle agenzie di viaggio, offrendo al cliente un’esperienza costruita su chiarezza, controllo e affidabilità. Con questo approccio Nicolaus-Valtur punta quindi a tutelare l’intera filiera e a incentivare le prenotazioni in vista della stagione estiva.