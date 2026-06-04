‘Non preoccuPARTI con Going’ rimette al centro la fiducia nel viaggio

In un momento storico in cui le decisioni di viaggio sono decisamente influenzate da variabili economiche e geopolitiche, Going lancia la nuova campagna di comunicazione ‘Non preoccuPARTI con Going’, un messaggio che gioca sul calembour tra preoccuparsi e partire, per infondere fiducia nel consumatore.

Il claim sintetizza la promessa del tour operator: alleggerire il viaggiatore da dubbi, complessità e incertezze, restituendo sicurezza al tempo della partenza. Perché oggi scegliere un tour operator non significa soltanto acquistare un pacchetto, ma affidarsi a un sistema di competenze, assistenza e garanzie costruito attorno alle esigenze reali delle persone.

La campagna si sviluppa attorno a 5 “Perché”: cinque motivazioni che spiegano perché un viaggio realizzato con Going garantisce sicurezza e tranquillità.

1 – Perché ogni viaggio è costruito su misura

Dai tour multi-destinazione ai soggiorni in resort all inclusive, il tour operator crea proposte flessibili e personalizzate.

2 – Perché il prezzo è chiaro e trasparente

Going definisce il valore del viaggio fin dalla prenotazione, evitando costi inattesi e sorprese tipiche delle prenotazioni frammentate.

3 – Perché l’assistenza non finisce con la prenotazione

Prima, durante e dopo il viaggio, il cliente può contare su supporto operativo e interlocutori dedicati, soprattutto in caso di imprevisti.

4 – Perché il viaggio è assicurato

Le soluzioni Going possono includere coperture per annullamenti, assistenza sanitaria e altre tutele, grazie a polizze contrattuali e garanzie previste dalla normativa.

5 – Perché Going è parte integrante di un’azienda leader nel mondo (Gruppo MSC)

L’esperienza di un importante player industriale nella gestione della mobilità internazionale si traduce in solidità di governance e rapporti consolidati con partner e fornitori.

Negli ultimi anni il viaggio è diventato un terreno in cui convivono slanci opposti: desiderio di scoperta e bisogno di rassicurazione. Going sceglie di parlare proprio a questa sensibilità: la voglia di continuare a esplorare il mondo senza rinunciare alla sicurezza di avere alle spalle un’organizzazione affidabile. “Non preoccuPARTI con Going” non vuole essere soltanto uno slogan pubblicitario, ma un invito a vivere la partenza con consapevolezza. Perché viaggiare continua a essere il modo autentico per aprirsi a orizzonti nuovi.