Originaltour: clienti rientrati dal Golfo mentre proseguono i tour in Oman

L’emergenza turisti italiani bloccati nel paesi del Golfo dopo l’inizio dei bombardamenti di Usa e Israele sulll’Iran sembra ormai passata. La conferma arriva anche da Originaltour che fa sapere che tutti i clienti che si trovavano nelle aree interessate dal conflitto sono rientrati attraverso l’hub aeroportuale di Muscat.

“C’è anche qualche gruppo in Oman che sta seguendo l’itinerario previsto”. L’Oman è comunque paese privo di sconsiglio specifico secondo viaggiaresicuri.it, il sito della Farnesina”, sottolineano dal TO che intanto guarda al futuro: partecipa a BMT con tutta la programmazione e con qualche novità in fatto di tour con partenze di gruppo e a date fisse per Malesia, Sri Lanka e Bali..

“Vogliamo aumentare la nostra presenza nel mercato del Sud Italia – spiega Loredana Arcangeli, direttore generale del TO – e per questo è per noi essenziale incontrare gli agenti di viaggi e illustrare loro il nostro ampio prodotto e i servizi che proponiamo. Oltre a Oman, sul quale siamo specializzati, proponiamo tour e soggiorni in molte destinazioni, ideali sia per un viaggio alla scoperta di usi, costumi e tradizioni sia per chi preferisce una vacanza lontana da tutto e da tutti. Sul nostro sito c’è anche una sezione dedicata ai viaggi di nozze, con proposte di soggiorni mare in località da sogno, come le isole della Micronesia, Fiji, Cook e Polinesia. E proposte di ‘viaggi della vita’ come itinerari alla scoperta dell’Australia, una meta che abbiamo venduto molto bene nel 2025″.

Tra le novità che l’operatore presenterà in fiera c’è una speciale partenza di gruppo il 13 agosto con rientro il 25 agosto da Roma e da Milano per la Malesia, con guida parlante italiano, che unisce grandi città, storia coloniale, tradizioni locali e natura incontaminata. Quote a partire da 2.980 euro a persona in camera doppia.

Sempre per l’Asia, Originaltour propone un tour Sri Lanka speciale estate di 8 giorni con partenze di gruppo a date fisse e guida in italiano, che unisce città vivaci, siti storici e paesaggi naturali spettacolari alla scoperta dello Sri Lanka con quote da 1.1700 euro senza volo intercontinentale.

Infine Bali, con tour di gruppo con partenze a date fisse in italiano e visita dei principali templi e luoghi iconici come Sacred Monkey Forest Sanctuary, Tanah Lot e Pura Taman Ayun ed escursioni nella natura tra risaie, cascate e laghi.