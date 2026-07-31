SiVola e San Carlo Piùgusto lanciano un tour in Messico

31 Luglio 2026, 12:19

Decidi tu come informarti su Google
Aggiungi TravelNoStop alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

SiVola e San Carlo (attraverso il brand Piùgusto) hanno siglato una partnership strategica finalizzata a promuovere la scoperta delle culture internazionali attraverso le tradizioni culinarie locali. Il progetto speciale, sviluppato in collaborazione con l’agenzia Dentsu Creative e la centrale media iProspect, prende il via con il lancio del nuovo itinerario di 14 giorni ‘Messico: Yucatán’. Il tour unisce la visita ai siti archeologici e naturali della regione (da Tulum e Chichén Itzá fino alla giungla di Calakmul) a tappe gastronomiche di street food pensate nel segno della cucina messicana, già riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità.

“Le collaborazioni di SiVola raccontano il nostro modo non convenzionale di intendere il viaggio. Grazie a San Carlo Piùgusto lo facciamo attraverso il palato: una meta si ricorda per i paesaggi ma anche per i sapori che ne rivelano la cultura. L’itinerario nasce proprio per far vivere ai viaggiatori un’esperienza autentica a contatto con il territorio”, ha commentato Micol Puzio, Head of Partnerships di SiVola.

“‘Il gusto è dei curiosi’ è la filosofia che da sempre guida Piùgusto. Con questo progetto in collaborazione con SiVola vogliamo ispirare le persone a vivere ogni destinazione con curiosità, trasformando ogni assaggio in una reale opportunità di scoperta”, ha aggiunto l’azienda San Carlo.

MessicopiùGustoSan CarloSiVola Tour operator
Resta sempre aggiornato sul mondo del turismo!
Registrati gratuitamente e scegli le newsletter che preferisci: ultime news, segnalazioni degli utenti, notizie locali e trend di turismo. Personalizza la tua informazione, direttamente via email.
Iscriviti ora
seguici sui social

Articoli Correlati