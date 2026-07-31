SiVola e San Carlo Piùgusto lanciano un tour in Messico

SiVola e San Carlo (attraverso il brand Piùgusto) hanno siglato una partnership strategica finalizzata a promuovere la scoperta delle culture internazionali attraverso le tradizioni culinarie locali. Il progetto speciale, sviluppato in collaborazione con l’agenzia Dentsu Creative e la centrale media iProspect, prende il via con il lancio del nuovo itinerario di 14 giorni ‘Messico: Yucatán’. Il tour unisce la visita ai siti archeologici e naturali della regione (da Tulum e Chichén Itzá fino alla giungla di Calakmul) a tappe gastronomiche di street food pensate nel segno della cucina messicana, già riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità.

“Le collaborazioni di SiVola raccontano il nostro modo non convenzionale di intendere il viaggio. Grazie a San Carlo Piùgusto lo facciamo attraverso il palato: una meta si ricorda per i paesaggi ma anche per i sapori che ne rivelano la cultura. L’itinerario nasce proprio per far vivere ai viaggiatori un’esperienza autentica a contatto con il territorio”, ha commentato Micol Puzio, Head of Partnerships di SiVola.

“‘Il gusto è dei curiosi’ è la filosofia che da sempre guida Piùgusto. Con questo progetto in collaborazione con SiVola vogliamo ispirare le persone a vivere ogni destinazione con curiosità, trasformando ogni assaggio in una reale opportunità di scoperta”, ha aggiunto l’azienda San Carlo.