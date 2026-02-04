TAP potenzia collegamenti con il Sud del Brasile

Dalla prossima estate, TAP Air Portugal rafforzerà le operazioni nel sud del Brasile introducendo una quarta frequenza settimanale sulle rotte Lisbona-Porto Alegre e Lisbona-Florianópolis. La nuova frequenza per Porto Alegre sarà operativa il lunedì a partire dal 6 luglio, mentre quella per Florianópolis entrerà in servizio la domenica, a partire dal 5 luglio.

“Il potenziamento della rotta per Porto Alegre consolida la presenza strategica di TAP nel sud del Brasile. Nell’aprile dello scorso anno abbiamo annunciato il ritorno della compagnia nel Rio Grande do Sul, assumendo l’impegno di sostenere con determinazione il successo dell’operazione. Oggi, a meno di un anno di distanza, manteniamo quell’impegno con un nuovo investimento”, ha detto Carlos Antunes, direttore TAP per le Americhe.

L’incremento delle frequenze su Porto Alegre e Florianópolis costituisce un importante contributo allo sviluppo economico e turistico dei due Stati brasiliani, favorendo l’arrivo di visitatori internazionali e il rafforzamento del settore turistico. Con l’introduzione di questi nuovi voli, TAP riafferma il proprio impegno nei confronti del mercato brasiliano e nel potenziamento della connettività aerea tra il Brasile e l’Europa.