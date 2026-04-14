Teorema Vacanze guarda all’estate con le novità Kenya e Giamaica

Forte di una crescita del +55% nel 2025 rispetto al 2024, Teorema Vacanze sta registrando attualmente un incremento del 18%, nonostante la crisi del Golfo, grazie alle solide performance dei primi due mesi del 2026. Il brand di Volonline Group si prepara ad affrontare l’alta stagione del 2026 con alcune novità di prodotto e con un’importante continuità sul blocco adeguamento carburante.

“Il blocco carburante rappresenta una scelta precisa e un segnale di attenzione verso la rete agenziale e, di conseguenza, verso il cliente finale: in un contesto in continua evoluzione, Teorema Vacanze decide di non rivedere l’adeguamento carburante né di applicare supplementi ai pacchetti già acquistati. Una volta prenotato e confermato, il prezzo resta invariato”, commenta Luigi Deli, Founder & Ceo di Volonline Group.

L’operatore si sta preparando all’estate con alcune conferme e numerose novità anche di prodotto. “L’Egitto, con le crociere sul Nilo, i soggiorni mare sul Mar Rosso e quelli al Cairo e Luxor, ha trainato le vendite dello scorso anno, posizionandoci tra i protagonisti della destinazione: il 50% delle pratiche totali di Teorema Vacanze del 2025 hanno riguardato proprio l’Egitto – commenta Luca Frolino, Chief Operation Officer di Teorema Vacanze – Grazie a un’offerta ampia, a un sistema di prenotazione semplice e intuitivo e a un range di prezzo altamente competitivo, abbiamo conquistato la fiducia di un numero crescente di agenzie di viaggi, che apprezzano il nostro prodotto di target medio alto. Il valore medio pratica di Teorema supera i € 4.000 ed è pertanto meno sensibile alla crisi medio orientale. E proprio grazie alla fidelizzazione delle agenzie di viaggi e all’ampiezza del nostro prodotto, siamo oggi in grado di offrire un range di destinazioni alternative in tutto il mondo, compensando il calo di richiesta per i paesi del Golfo e del Medio Oriente. Per Pasqua, ad esempio, abbiamo puntato sui city break nelle capitali e città europee, oltre a proposte per il medio raggio a Sharm El Sheikh e di lungo raggio a New York. Adesso ci stiamo concentrando sul periodo estivo, con una programmazione già online da febbraio”.

Per l’alta stagione, Teorema Vacanze ha contrattualizzato 5.000 posti volo in partenza da tutta Italia verso Mar Rosso, Mediterraneo (Grecia e Spagna) e lungo raggio, come Caraibi ed Estremo Oriente. Sono state inoltre lanciate partenze speciali per Thailandia e Indonesia (Bali), anche combinati con Singapore.

Tra le novità di destinazione spicca il Kenya, con partenze da Milano Malpensa e Roma: oltre al soggiorno mare, è possibile abbinare safari di 1 o 2 notti prenotabili direttamente dal portale. Le partenze di agosto con sistemazione presso il Jacaranda Beach Resort di Watamu risultano già sold out.

Le nuove proposte mare per il 2026 includono anche la Giamaica, con un’ampia selezione di resort nelle principali località balneari dell’isola – Montego Bay, Ocho Rios e Negril – e il Brasile di Rio de Janeiro come city break, con diverse soluzioni alberghiere nelle zone di Copacabana e Ipanema.

Come sempre ampia la sezione dedicata ai tour, con proposte in tutto il mondo ma che vede protagonista l’Europa con ben 50 itinerari e la proposta di combinazioni particolarmente apprezzate dal mercato, come le partenze speciali per il ponte del 2 giugno con 3 notti nelle isole delle Cicladi, in Spagna e Portogallo, oltre a numerosi tour alla scoperta dell’Europa.

L’operatore confida in un progressivo ritorno alla normalità, come precisa Francesca Romeo, Operation Manager di Teorema Vacanze: “L’inizio di marzo, una volta rientrati e riprotetti tutti i nostri clienti, è stato caratterizzato da pochi annullamenti, in un clima di attesa. Tuttavia, le ultime settimane sono state caratterizzate da una ripartenza delle prenotazioni che ci stanno permettendo di tornare gradualmente alla normalità operativa”.