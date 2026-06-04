Orient Express, socio saudita entra nel Gruppo Barletta

Il Gruppo Barletta rafforza la propria struttura azionaria con l’ingresso di un nuovo investitore internazionale e punta ad accelerare lo sviluppo dell’ospitalità di lusso, con particolare attenzione al segmento dei viaggi ferroviari di alta gamma.

Attraverso un aumento di capitale da 166 milioni di euro, nella società guidata da Paolo Barletta entra Global Hotels Real Estate, veicolo di investimento della famiglia saudita El-Khereiji. Contestualmente, Fidim della famiglia Rovati aumenta la propria partecipazione dal 12% al 23%. Dopo la ricapitalizzazione, il valore complessivo del gruppo supera 1,1 miliardi di euro.

L’operazione rafforza l’asse tra alcune delle principali famiglie imprenditoriali coinvolte nel progetto di sviluppo di Arsenale, società controllata dal Gruppo Barletta e specializzata nell’ospitalità di lusso. Tra i soci di Arsenale figurano anche Nicola Bulgari e il fondo Oaktree, ciascuno con quote superiori al 20%.

L’obiettivo è sostenere l’espansione internazionale dei treni di lusso firmati Orient Express. Dopo il debutto in Italia con La Dolce Vita Orient Express e il lancio in Arabia Saudita del progetto Dream of the Desert, il gruppo guarda ora a nuove opportunità in Arabia Saudita, Egitto e Uzbekistan.

“L’impatto che Mohammed El-Khereiji e la sua famiglia hanno saputo costruire nel settore hospitality è davvero straordinario e questa unione ci permette di guardare ai prossimi anni con un partner esperto, internazionale e fortemente qualificato”, ha dichiarato Paolo Barletta, presidente e ceo del gruppo. Barletta ha inoltre ricordato come la crescita di Arsenale abbia già richiesto investimenti per oltre 700 milioni di euro, confermando la volontà di proseguire il percorso di sviluppo sia in Italia sia sui mercati esteri.

Anche Mohammed Youssef El-Khereiji, chairman di Global Hotels Real Estate, ha sottolineato l’ambizione di consolidare Arsenale come riferimento globale nell’ospitalità di lusso, sia nel comparto alberghiero sia nei viaggi ferroviari premium. Sulla stessa linea Luca Rovati, ceo di Fidim, che ha definito il rafforzamento della partecipazione “una scelta naturale e convinta”, evidenziando la condivisione di una visione imprenditoriale di lungo periodo tra i partner coinvolti.