Egitto, arriva visto elettronico con Qr dinamico
03 Agosto 2026, 12:02
L’Egitto si appresta a lanciare un nuovo sistema di visto elettronico a partire da agosto, con l’obiettivo di aumentare gli arrivi e raggiungere i 30 milioni di turisti l’anno entro il 2030. Il ministro del Turismo Sherif Fathy ha annunciato che il nuovo sistema passerà dai tradizionali adesivi per il visto ai codici QR dinamici.
Attualmente, i viaggiatori di 118 nazionalità possono ottenere il visto all’arrivo. Il sistema rinnovato, tuttavia, consentirà ai turisti di generare i propri pass d’ingresso digitali fino a 48 ore prima della partenza, tramite la piattaforma online ufficiale, agenzie di viaggio straniere o operatori turistici locali in Egitto.
All’arrivo, i passeggeri potranno completare le procedure d’ingresso utilizzando metodi di pagamento elettronici o chioschi self-service negli aeroporti egiziani.
Il nuovo sistema distinguerà tra visto all’arrivo e visto elettronico pre-emesso, consentendo ai visitatori di completare la maggior parte della documentazione prima di imbarcarsi e riducendo significativamente i tempi di attesa nei punti di ingresso egiziani.
Per tenere il passo con la crescita prevista, l’Egitto sta espandendo in modo significativo la propria offerta ricettiva e prevede di passare dalle attuali 235.000 a 500.000 camere.