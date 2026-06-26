Egitto stringe legami con il trade italiano, focus su voli e programmazione

L’Egitto consolida il proprio posizionamento sul mercato italiano, puntando sull’espansione dei collegamenti aerei e sulla diversificazione del prodotto per intercettare nuovi target di viaggiatori. Il Ministro del Turismo e delle Antichità della Repubblica Araba d’Egitto, Sherif Fathy, ha concluso una missione istituzionale a Roma e Milano, accompagnato da una delegazione dell’Ente del Turismo Egiziano guidata dal Presidente Ahmed Youssef. I colloqui bilaterali con i principali tour operator nazionali, i vettori e i media di settore hanno mirato a strutturare nuove strategie di promozione congiunta per sostenere l’importante crescita dei flussi registrata nei primi mesi del 2026.

L’asse commerciale tra i due Paesi si focalizzerà sul potenziamento dei piani di volo e sull’ampliamento del catalogo delle destinazioni. Accanto ai tradizionali pilastri del Mar Rosso e del turismo culturale legato all’archeologia e alle crociere sul Nilo, l’offerta egiziana per il mercato italiano punta sull’accelerazione dello sviluppo della Costa Settentrionale e di El Alamein, oltre che sui segmenti del turismo spirituale e religioso. Il piano strategico mira a elevare gli standard di sostenibilità e la qualità ricettiva per rispondere ai nuovi trend della domanda leisure italiana.

Come sottolineato dal Ministro Fathy e dal Presidente dell’Ente Ahmed Youssef, la cooperazione strategica con la filiera del turismo organizzato italiano (agenzie di viaggi e TO) rimane l’asset fondamentale per garantire la competitività della destinazione a lungo termine e per distribuire i flussi su base annuale.