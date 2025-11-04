Volonline tra le 100 aziende europee nella classifica del Financial Times

Volonline Group è tra i primi cento nella classifica del Financial Times Europe’s Long Term Growth Champions, realizzata dalla società di ricerca Statista. Il gruppo guidato da Luigi Deli, Founder & CEO, è al 92° posto tra i 300 complessivi ed è l’unica azienda italiana verticale del travel e dell’hospitality presente nella prestigiosa classifica che premia le imprese europee con la crescita organica più sostenuta nel 2014-2024.

Inoltre, Volonline Group è al 12° posto (oltre 600 le aziende in classifica) secondo lo “Studio Campioni della Crescita”, realizzato dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza in collaborazione con La Repubblica Affari&Finanza. ITQF ha preso in considerazione il tasso annuo medio di crescita nel quadriennio 2021-2024, con l’obiettivo di riconoscere le aziende italiane che nel quadriennio hanno registrato le più alte percentuali di crescita del fatturato, distinguendosi per capacità di innovazione e visione strategica. La crescita di Volonline Group si assesta su una media annua del 111,26%.

Due riconoscimenti prestigiosi e di grande valore che premiano la solidità e la visione strategica del gruppo che ancora una volta si appresta a chiudere l’anno con numeri importanti.

In base alle previsioni, Volonline Group prevede una chiusura del giro di affari 2025 (tenendo conto del prenotato) di oltre 200 milioni di euro, con un aumento stimato complessivo del +30%.

Nel dettaglio, il brand tailor made Volonline dovrebbe attestarsi su una crescita del + 18%, Volonclick, il tour operator online e self booking tool del 30%, mentre Teorema Vacanze dovrebbe chiudere con un importante aumento del + 58%.

Per quanto riguarda le altre business unit, la flight consolidation è a un +12% di giro di affari 2025, mentre il broker alberghiero del gruppo, eHotelXml è intorno al +70%.

“Siamo nati come agenzia di viaggi aperta al pubblico nel 2002, e da allora abbiamo fatto molta strada. Nel 2012 siamo diventati un tour operator con biglietteria aerea e oggi siamo una realtà integrata in tutti i campi della filiera del turismo B2B, con un modello verticale e multicanale che include DMC/banca letti, consolidatore voli, tour operator, agenzie di viaggi, travel consultant e OTA, e con ben otto uffici sul territorio nazionale e all’estero. I considerevoli investimenti in tecnologia nel corso degli anni hanno portato a una vera e propria transizione digitale e oggi l’80% dei nostri processi di distribuzione, commercializzazione e vendita è totalmente digitalizzato. Un altro punto di forza è quello di essere un’azienda fortemente strutturata, una caratteristica atipica per il settore turismo organizzato italiano, con manager di esperienza come Luca Frolino alle Operations, Sandro Ferrari alle Vendite e Luca Adami nell’ambito Tecnologia, Strategia e Marketing, che a loro volta si avvalgono di una rete di middle-management per la gestione delle business unit e delle aree. Grazie alla capacità di sfruttare le economie di scala, alla nostra efficienza operativa, alla multicanalità e all’utilizzo della tecnologia, oggi possiamo vantare un modello di business esponenziale e scalabile in tutti i nostri servizi e nel nostro prodotto” commenta Luigi Deli.

Volonline Group guarda da tempo anche all’internazionalizzazione, e con buone prospettive.

“Il prodotto e i servizi di Volonline stanno guadagnando sempre più quote di mercato all’estero, oggi pari al 9% del giro di affari di tutto il gruppo, grazie ad accordi di cross selling con diverse realtà come OTA europee ed extraeuropee. Ogni anno prendiamo parte come espositori alle principali fiere di settore e anche per il 2026 saremo presenti agli appuntamenti chiave portando il nostro know-how oltre confine” conclude Luca Adami, Chief Strategy, Technology e Marketing Officer del Gruppo Volonline.