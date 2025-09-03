Volonline Group potenzia il management: arrivano Alfredo e Marzia Pezzani

Il recente rafforzamento della struttura manageriale di Volonline Group ha consentito al gruppo guidato dal Founder e CEO Luigi Deli, di riportare in azienda alcune attività precedentemente delegate a partner esterni nei comparti Rail e Aviation, rafforzando il coordinamento e il dialogo con i fornitori in una logica di integrazione e sviluppo.

Infatti, il team di Supplier Relations è stato potenziato con l’ingresso di Marzia Pezzani, Industry and Relation Manager, che avrà il compito di supportare e coordinare le attività con i fornitori (GDS, Aviation e Rail), sia interne che esterne, mentre Alfredo Pezzani, manager di comprovata esperienza nel settore travel entrato a giugno in Volonline Group, coordinerà l’area insieme a Marzia.

Le attività saranno condotte in stretta sinergia con i direttori delle principali aree prodotto del Gruppo, tra i quali Volonline Tour Operator, Volonclick, Teorema Vacanze, Reisenplatz e il network di agenzie Mister Holiday di MHR Group per massimizzare l’efficacia operativa e valorizzare ogni linea di business.

“Sono certo che l’attività di Marzia sarà strategica nella creazione del valore aggiunto e delle sinergie necessarie alle nostre attività, in un vero spirito di collaborazione e partnership con il mondo dei fornitori – ha commentato Luigi Deli – Inoltre, il supporto e la guida di Alfredo anche in questo settore non potranno che portare ulteriori vantaggi e benefici per tutti, contribuendo a consolidare il nostro posizionamento nel mercato”.

Volonline Group prosegue nel suo percorso di evoluzione, puntando su una squadra sempre più strutturata, competente e coesa, capace di affrontare le sfide del mercato con visione e determinazione.