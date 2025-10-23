Eurostar, accordo da 2 mld con Alstom per treni a due piani

Eurostar ha firmato un accordo da 2 miliardi di euro con la francese Alstom per l’acquisto di 50 nuovi treni a due piani, di cui 20 opzionali, da utilizzare per la prima volta nei collegamenti ferroviari attraverso il tunnel della Manica tra Londra e l’Europa continentale. La società punta così a raggiungere i 30 milioni di passeggeri, con un aumento di circa il 50% rispetto ai numeri attuali dei servizi ad alta velocità.

L’investimento arriva mentre altri operatori europei, inclusa Trenitalia, hanno preso in considerazione la tratta che collega l’Inghilterra alla Francia, con la possibilità che venga interrotto il trentennale monopolio di Eurostar.

“Siamo particolarmente orgogliosi di portare per la prima volta nel Regno Unito treni a due piani”, ha detto l’AD di Eurostar, Gwendoline Cazenavein. L’entrata in servizio dei primi sei nuovi convogli è prevista per il 2031: i piani di espansione di Eurostar includono anche ingenti investimenti in un importante deposito a Londra per ospitarli. In precedenza l’unico altro treno a due piani mai apparso sulle ferrovie britanniche era stato introdotto solo in via sperimentale nel 1949.