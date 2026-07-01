GNV spinge su digitalizzazione con l’IA e nuovo piano loyalty

L’innovazione tecnologica e la semplificazione dei processi di imbarco diventano leve centrali per incrementare la competitività nel comparto dei traghetti. GNV (Grandi Navi Veloci) ha annunciato il lancio di tre nuove soluzioni digitali mirate a ottimizzare l’esperienza d’acquisto e a fidelizzare l’utenza: l’assistente virtuale Ginevra AI, il servizio di check-in online esteso e il rinnovato programma di loyalty myGNV Club. Le novità operative puntano ad abbattere i tempi d’attesa nei terminal portuali e a introdurre, per la prima volta a livello globale nel settore ferry, l’intelligenza artificiale generativa applicata alla bigliettazione diretta.

La principale novità sul fronte distributivo è rappresentata da Ginevra AI, sviluppata in collaborazione con Blu Pantheon e Mercurio Misura. Lo strumento consente agli utenti di completare l’intero iter di prenotazione e pagamento sul portale web attraverso una conversazione in linguaggio naturale. Parallelamente, la compagnia ha potenziato il sistema di check-in online con boarding pass mobile sulle rotte domestiche, consentendo ai passeggeri di ricevere il titolo di viaggio digitale direttamente sullo smartphone e di accedere direttamente ai varchi, riducendo le code in porto e migliorando la precisione operativa nella gestione dei flussi di pre-imbarco.

Dal mese di luglio entra inoltre in vigore il nuovo programma fedeltà myGNV Club, che modifica le logiche di premialità introducendo acceleratori basati sia sulla spesa sia sulla frequenza dei viaggi. Il nuovo meccanismo assegna il 50% di punti in più a chi prenota soluzioni di andata e ritorno e permette, per la prima volta, di accumulare punti anche per i consumi effettuati a bordo nei bar, ristoranti e negozi della flotta. La struttura tariffaria dei premi prevede soglie d’accesso facilitate, consentendo di convertire i punti in sconti diretti sulle prenotazioni successive per incentivare il tasso di repeaters.

Sulle strategie commerciali del gruppo è intervenuto Matteo Della Valle, Chief Commercial Officer di GNV, evidenziando come i nuovi strumenti rispondano all’obiettivo di accompagnare il passeggero in ogni fase, dalla prenotazione all’esperienza a bordo, fino alla fidelizzazione, confermando la volontà di innovare concretamente il settore. A integrazione della visione aziendale, Barbara Poli, Chief Information Technology Officer di GNV, ha rimarcato l’orientamento ai dati: “Grazie all’integrazione tra dati e intelligenza artificiale, possiamo costruire esperienze sempre più proattive e personalizzate. Per noi la tecnologia ha valore solo quando diventa semplicità: quando riduce gli attriti, anticipa i bisogni e rende ogni interazione più naturale”.