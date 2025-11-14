GNV vince il Marketing Year Award

GNV si è aggiudicata il Marketing Year Award in occasione del Ferry Shipping Summit 2025, appuntamento annuale dedicato all’industria dei traghetti in Europa. Il riconoscimento, introdotto quest’anno, premia l’operatore che meglio ha saputo ripensare il rapporto con i propri passeggeri attraverso strategie di brand, comunicazione e servizio.

GNV è stata premiata per il progetto di rebranding e riposizionamento sviluppato con Dentsu Creative, che ha ridefinito l’identità della compagnia e la promessa di valore verso i passeggeri. Al centro del nuovo posizionamento c’è il payoff ‘Ogni istante del viaggio conta’, una filosofia che pone le persone e il servizio di alta qualità al centro di ogni scelta aziendale.

La campagna interpreta la traversata non come un semplice spostamento, ma come un’esperienza significativa da vivere con comfort, sicurezza e autenticità. Il riposizionamento del brand si traduce in scelte operative concrete: maggiore attenzione al servizio, investimenti sulla puntualità e sulla digitalizzazione, nuovi standard di comfort e procedure per la sicurezza dei passeggeri.

“Questo premio rappresenta un importante attestato del percorso che stiamo portando avanti,” ha dichiarato Matteo Della Valle, Chief Commercial Officer di GNV “Il nostro nuovo posizionamento è una promessa che guida ogni scelta: unisce evoluzione del brand, innovazione di servizio e un linguaggio di comunicazione più vicino ai nostri passeggeri.”